На Волині кіт зі сказом покусав людей і через нього аж три села закрили на карантин

Карантин у трьох селах триватиме два місяці, але оскільки вірус може проявитися навіть через місяці – місцевих просять бути обачними.

На Волині кіт покусав чотирьох людей, а через декілька днів загинув і як з’ясувалося, у нього був сказ. Наразі усі четверо травмованих проходять лікування. В кількох селах оголосили карантин і щеплюють усіх домашніх тварин, йдеться в ТСН.

Місцеві ветеринари за цей час вакцинував кілька сотень котів та собак. Обійти треба аж три села.

Карантин у селах через улюбленця пані Валентини, у якого виявили сказ. Її Маркіз зник на декілька днів, а коли з’явився – то був весь у ранах і агресивний. “Вдома він мене вкусив і чоловіка подряпав, коли ми обробляли йому рани”, - розповідає жінка.

Далі, уже на вулиці, кіт травмував ще двох односельчан, серед яких і п’ятнадцятирічна дитина.

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Тварина загинула, а всі покусані нею лікуються. За словами фахівців, важливо одразу звернутися до медиків, а рани обробити. “Якщо не зробити вакцинацію вчасно- наслідки можуть бути летальні”, - повідомляють спеціалісти.

У трьох селах тепер вакцинують усіх місцевих котів і собак. Сусіди кота неабияк налякані. “Миші є переносчики сказу. Кіт ловить мишу. Лис ловить мишу – і от вам”, - кажуть спеціалісти.

Ситуація зі сказом ускладнилася через збільшення популяції лисиць, кажуть лісівники. Адже під час воєнного стану полювання заборонене, як і розповсюдження вакцини авіацією. “За допомогою літаків розкидали спеціальну вакцину з метою профілактичних заходів. А так як польоти заборонені наразі, то такі заходи не проводяться”, - повідомляють лісники.

Селяни підтверджують, лисів побільшало. Із сусіднього лісу приходять просто до їхніх обійсть.

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