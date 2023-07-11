На Волині киянин на джипі влаштував форсаж поміж відпочивальників на пляжі: так розважається не вперше

З'ясувалося, що так чоловік розважається вже не вперше, схоже відео з ним було ще 5 років тому.

У Мережі з’явилося відео, як позашляховик роз’їжджає берегом Свитязя і навіть спускається у водойму, повідомляють кореспонденти ТСН.

Розваги зафільмували очевидці, яких обурила поведінка водія. Тим паче, що все це відбувалося на території природного заповідного фонду. В поліції з’ясували, що кермувальник позашляховика – 44-річний киянин, який уже не вперше так розважається. Схоже відео відпочивальники зафільмували і п’ять років тому. Ця ж машина їздила пляжем просто поміж людьми.

Батальйон «Монако»,певно, приїхав на Світязь і катається пляжем Опубліковано Татою Слєпченко Понеділок, 10 липня 2023 р.

На водія склали адмінпротокол. У Шацькому нацпарку кажуть, що чоловік розкаюється і обіцяє більше так не їздити. За скоєне йому загрожує штраф.

Нагадаємо, що на Харківщині 45-річний водій напідпитку збив на смерть 11-річну дитину, чоловікові оголосили підозру та взяли його під варту.

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