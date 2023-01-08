На Волині медики 4 години реанімували дітей, яких витягли з-під криги: без різдвяного дива не минулося

У Нововолинську рятувальники та медики здійснили справжнє диво - врятували двох хлопчиків, які провалилися під кригу і понад пів години провели у льодяній воді. Надзвичайникам довелося пливти до дітей, аби дістати їх, а далі, вже у лікарні, розпочалася боротьба за життя маленьких пацієнтів, йдеться в ТСН.

Рятувальник Юрій має порізані руки, аби врятувати школярів, які тонули посеред глибокого кар’єру, довелося пливти до них і голіруч ламати кригу. “Мені кригою ще зуби вибило передні”, - каже чоловік.

“Треба було ще пробиватися метрів 5-7 до нього, вже та дитина починала підходити під воду”, - розповідає рятувальник Ігор.

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Бавитися на вкритий кригою кар’єр того дня пішли троє хлопчиків: старшому 15 років, з ним десяти та одинадцятирічний приятелі, вони рідні брати. Ламка крига не витримала дітей, вони пішли під воду. Їхні крики по допомогу почули випадкові перехожі. Рятувальники витягли усіх трьох школярів, але найстарший хлопчик вже був без ознак життя, його врятувати не вдалось. Двоє братів - були у вкрай тяжкому стані.

У лікарню братів привезли із шаленим переохолодженням: температура тіла була 22 градуси. Вірогідність, що діти виживуть, була мінімальна, але медики не здавались, чотири години безупинно робили непрямий масаж серця обом. “У нас було дві команди медичного персоналу, які надавали допомогу конкретно для однієї дитини і ми постійно змінювалися”, - розповідає лікарка Оксана Мішук.

“Часу на емоції не було. Саме головне було робити усе швидко, правильно”, - додає лікарка Надія Гнєдова.

Такої тривалої реанімації у лікарні ще не пригадують. Рук не вистачало, тож для порятунку дітей залучили навіть працівників із сусідніх відділень. “Гріли розчини, набирали в рукавиці гарячу воду, пляшки, постіль мочили в гарячу воду, щоб гріти”, - пригадує медсестра.

І диво сталося – хлопчики задихали самостійно. “В руки моїх лікарів вселилися якісь ангели і вони дали можливість цим двом діткам вижити”, - переконаний директор лікарні Олег Шипелик.

Зараз біля дітей їхня мама. Того злощасного дня жінка була на роботі у цій самій лікарні - вона санітарка. Хлопчиків на час зміни залишила на старшу сестру. Коли сказали, що обидва сини в реанімації на межі життя та смерті, жінка спочатку не повірила. “Вони сказали старшій сестричці, що йдуть до брата грати гру. А як вони опинилися в тому кар’єрі, то я вже не знаю”, - каже жінка.

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Ці чотири години, доки рятували дітей, здалися їй вічністю. “Вірила в диво і в лікарів. Дуже дякую, що вони не опустили рук, що вони до кінця боролися за життя моїх синів”, - додає мама дітей.

Хлопчики досі не знають, що їхній товариш загинув. Натомість самі мають тепер ще один день народження на двох, а своїх рятівників називають янголами. “Як я покинувся в швидкій, то всі навколо мене були. Я то пам’ятаю”, - каже один із врятованих братів.

Вони потроху одужують і обіцяють на кригу більше ні ногою.

Лікарі кажуть, після сильного переохолодження на братів чекає тривале лікування. Але те, що їх вдалося врятувати – називають справжнім, різдвяним дивом.

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