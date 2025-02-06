На Волині на жінку напала скажена лисиця: фото, відео

У селі Залізниця на Волині лисиця просто на обійсті кинулася на місцеву жительку. Нині жінка лікується, а у селі на два місяці запровадили карантин.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Зіна Баран каже, усе сталось дуже швидко: "Вибігла звідти і схопила мене за ногу, я ще хотіла її відірвати, а вона так тримала, що не можна було".

Зінаїда Баран

Жінка ледве відтягнула від себе тварину, як та чкурнула до собаки. Врятувало, що той був у вольєрі, до того ж вакцинований. Жінка покликала на допомогу, зловити лисицю не змогли – її довелось застрелити. А експертиза виявила в тварини сказ. І Зінаїда тепер вимушена їздити на профілактичні ін'єкції. Адже це – смертельна для людини хвороба. Після інциденту у селі на два місяці запровадили карантин.

Місцевий ветеринар каже, що обходить усі вулиці села, аби вакцинувати котів та собак. Безкоштовні щеплення тутешнім тваринам робить щороку. Якщо господарів немає – приходить ще і ще.

Собака Зінаїди

"Поки було полювання, лисиць було менше, тому що був відстріл плановий, неплановий. Тепер лисиць дуже багато, полювання заборонене, тому й сказ є", – каже ветлікар Леонід Баран.

У селі, яке зусібіч оточене лісом – лисиць в останні роки значно побільшало. І вони часто забігають до обійсть. А далі буде ще гірше, побоюються єгері. Полювання під час війни заборонене. Дозволене так зване регулювання кількості тварин, але лише в мисливських угіддях. Якщо звір забігає на поле чи до села, чіпати його не можна.

"В цьому році вже підтверджено 9 випадків сказу – 5 випадків серед лисиць, три випадки серед котів і один – собаки", – каже заступник начальника Держспоживслужби у Волинській області Сергій Куртяк.

До війни приманки з вакциною проти сказу над лісами скидали з гвитнокрилів, тепер їх розкладають на землі. Фахівці кажуть, що частіше скажені звірі нападають на свійських тварин, тож тих обов'язково треба вакцинувати. А якщо вкусять людину, лікарі радять промити рану водою з милом, обробити її антисептиком і негайно їхати до лікаря.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 15:00 6 лютого. ВИБУХИ НА СУМЩИНІ! Неочікувана ЗАЯВА ТРАМПА!

Читайте також: