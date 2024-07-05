На Волині п'яний священник влаштував дебош посеред вулиці: він розповів, що "святкував"

У селі Світязь, на Волині, п’яний чоловік у рясі влаштував безлад просто посеред дороги, де спортсмени якраз готувалися до турніру з тріатлону. З’ясувалося, це священник Московського патріархату, настоятель місцевого храму. Щоби приборкати його, організаторам довелося викликати поліцію.

Що святкував і як покарали панотця - дізнавалася кореспондентка ТСН Тетяна Хомич.

Люди зняли відео, як чоловік у рясі дорогою туди-сюди тягає величезні арки. А ще заважає проїзду автівок. Організатори намагаються пояснити дебоширу, що тут за півтори години мають розпочатися спортивні змагання, а через нього вони не встигають усе підготувати.

Нетверезий священник влаштував дебош

"Намагався арку зсунути з дороги, зміщував, йшов, мало що не перекидався", - каже організатор турніру Сергій Панасюк.

Сергій – один із організаторів турніру з тріатлону. Каже, перед початком змагань невідомо звідки з’явився священник та почав дебоширити. На жодні вмовляння панотець не зважав. Довелося викликати полісменів.

Нетверезий священник

Священник Леонід каже, спиртного не вживає взагалі. Але того дня, переконує, був важливий привід.

"Що не пустили ту розкольницьку заразу, не пустили на нашу землю", - каже настоятель храму Різдва Іоанна Хрестителя УПЦ МП Леонід.

Напередодні відбулися збори. Противники переважили прихильників переходу до ПЦУ більш як удвічі. Тож, запевняють місцеві, на радощах батюшка гуляв цілу ніч.

Настоятель місцевого монастиря, де після зборів вечеряли священники, запевняє – їхня трапеза була без алкоголю. Мовляв, одразу після вечері панотець Леонід скутером рушив додому, але не доїхав.

Отець Леонід

"Ну десь там по дорозі, ну так получилося, отець Леонід десь він зустрівся зі своїм другом, ну і десь так сталося, що він трошки випив алкоголю", - каже намісник Петропавлівського монастиря УПЦ МП Арсеній Дем'янчук.

За випивку, кажуть у монастирі, їхнього священника покарали. А саме – позбавили церковної нагороди – права носити митру. На священника поліція склала протокол. За скоєне йому загрожує штраф.

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