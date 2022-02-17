На Волині підлітки витягнули із води двох хлопчиків, третього - врятувати не вдалося

Двоє дітей у лікарні із переохолодженням.

На Волині потонув 8-річний хлопчик, який разом із двома своїми друзями пішов на ставок. Діти бігали кригою, коли раптом один із них провалився.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Трагедія сталася на ставку, який одразу за селом. Троє школярів, не попередивши дорослих, прибігли туди і почали гратись на кризі. Аж раптом крига під восьмирічним Русланом тріснула, хлопчик провалився у воду. Налякані друзі почали було його рятувати і самі попадали у водойму. «Один хлопчик стояв на краю і махав руками, кричав: «Допоможіть, допоможіть», - розказують свідки.

Дітей, які кликали на допомогу, побачили двоє підлітків. Антон і Данило саме їхали повз на мотоциклі. Хлопця, який обома руками тримався за кригу, вони намагалися витягти палкою. «Але він сказав, що він не може вхопитися за неї і тоді довелося роздягатися і лізти у воду», - каже один із юнаків.

З води підлітки дістали двох хлопчиків. Один не встиг сильно намокнути і залишився на березі шукати третього товариша. Другого врятованого хлопчика, що геть змерз, Антон повіз мотоциклом до села, там розраховував на допомогу. До приїзду швидкої школяра відігрівали у найближчій хаті. «Давай роздягати його, відігрівати, закутали його, а ноги вже дерев’яні. То не дай Бог. І «хухаєм», і розтираємо, і трасе всіх, і не знаємо, що робити», - розповідають сусіди.

Тим часом з води витягли тіло восьмирічного Руслана - хлопчик не дихав. «Вже він був без ознак життя, було дві карети швидкої, відразу почали надавати допомогу, реанімацію», - розповідають поліцейські.

Врятувати хлопчика не вдалося. Нині у лікарні двоє його друзів. За словами медиків, загрози їхньому життю вже нема. «Стан було оцінено у них як середньо-важкий, звичайно переохолодження, ціаноз тіла, знижена температура тіла», - констатують лікарі.

На Волині 8-річний хлопчик провалився під кригу і потонув | Новини України

Біля дітей чергують родичі. Спілкуватися на камеру відмовляються. «Всі три сім’ї хороші. І не думаю, що вони не казали дітям, всі наголошували, і школа наголошувала, і в церкві батюшка і батьки наголошували, щоби діти не йшли», - переконують у селі.

Рятувальники благають людей, не ходити по водоймах. Надворі потеплішало, а крига ламається на очах. «Якщо ви очевидцем стали такої ситуації, то першою чергою за допомогою підручними засобами рятувати – за допомогою палиці, гілку виламати», - нагадують рятувальники.

Руслана поховали сьогодні. Він був молодшою дитиною в родині, крім нього в батьків лишилося двоє. У поліції смерть хлопчика кваліфікують як нещасний випадок.

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