На Волині скандал довкола стадіону: людей обурила ціна ремонту під час війни

Будівництво нового стадіону планують завершити за два з половиною роки, а поки – шукатимуть гроші.

В соцмережах вибухнула дискусія через ремонт стадіону на Волині під час війни. На ремонт влада райцентру Ківерці вирішила виділити 145 мільйонів гривень. Про це стало відомо з двох тендерів, які оприлюднили в системі закупівель "Прозоро", йдеться в ТСН.

Мер міста вже має проєкт нового стадіону, на ньому укриття на 400 осіб, нове штучне поле, бігові доріжки, спортивні майданчики, освітлення – і все це за понад 145 мільйонів гривень. “Думаєте, це дешево коштує? 55 метрів. Тобто я його не проєктував. Просто попросив спроєктувати так, щоб було гарно”, - каже мер Олександр Ковальчук.

Стадіон у Ківерцях хочуть відремонтувати за 145 мільйонів гривень

Гарно, але задорого - озвучена сума просто збурила Мережу, користувачі не стримуються в дописах:

- Геть усі подуріли. То барабани, то стадіон.

- Дійсно, під час війни це дуже "актуально" - стадіон.

- Наступна олімпіада точно буде в Ківерцях

Два тендери з’явилися на платформі “Прозоро” в один день. У першому йдеться про капітальний ремонт стадіону, в другому – про ремонт бігових доріжок і спортивних майданчиків. Найбільшу суму, розповідає міський голова, потягнуло бомбосховище. “Тут дуже довго проєктували, ви розумієте, що таке радіоактивні укриття під усі норми, двері, все... Це немала сума грошей”, - каже він.

На стадіоні тренуються понад три сотні дітей, розповідають у місцевій спортшколі. Про ремонт футбольного поля та бігових доріжок тут клопочуть близько десяти років, і завжди немає грошей. “Щодо сучасних вимог - він у незадовільному стані, через те, що сьогодні дитина не може бігати по асфальту, вбивати ноги і, відповідно, ефекту, результату вже немає”, - переконує директор місцевої спортивної школи Олександр Левчук.

Думки містян розділилися. Якщо батьки дітей, які тут тренуються, підтримують новий проєкт, то інші переконані – він надто дорогий.

Будівництво нового стадіону планують завершити за два з половиною роки, а поки шукатимуть гроші. Для бюджету громади це непідйомна сума, тож розраховують на підтримку бізнесу.

Читайте також:

25-метрова вирва і десяток потрощених будинків: мешканці Криворізького району розповіли про нічну ракетну атаку

"Ти звик - б’ють тебе і б’ють": жінка, яка роками терпіла чоловіка-тирана, змінила життя і хоче надихнути інших

Закарпатець, який бачив дрони лише на відео, взявся успішно їх ремонтувати: надсилає бійцям ще й бонусом