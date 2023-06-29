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На Волині скандального стадіону за 145 мільйонів гривень таки не будуватимуть

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Тетяна ХомичТетяна Хомич
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На Волині скандального стадіону за 145 мільйонів гривень таки не будуватимуть

Стадіон Ківерці хочуть відремонтувати за 145 мільйонів гривень

Найдорожчий проєкт бомбосховища на території стадіону ні журналістам, ні громадськості так і не показали.

У Ківерцях, що на Волині, скасували два тендери на будівництво футбольного поля та бігових доріжок, повідомляють кореспонденти ТСН

На них мали витратити сто сорок п’ять мільйонів гривень. Величезні цифри і обставини закупівлі обурили місцевих та сколихнули соцмережі. На мільйонні тендери на платформі "Прозоро", подалися лише два підрядники. Один із них у визначений термін не надав усі документи, тож переможцем стала інша фірма. 

Вартістю проєктів міський голова Ківерців пояснював, створенням там укриттям на чотириста осіб. Проте сам проєкт бомбосховища ні журналістам, ні громадськості так і не показали.   

Нагадаємо, що після того, як тендери з'явились в Мережі, українців обурила ціна ремонтних робіт під час війни. Водночас міський голова запевняв, що найбільшу суму потягнуло бомбосховище. “Тут дуже довго проєктували, ви розумієте, що таке радіоактивні укриття під усі норми, двері, все... Це немала сума грошей”, - каже він.

Хоча на ремонт стадіону сподівались місцеві спортсмени вже майже 10 років, не отримають його і зараз. 

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Дата публікації
Перегляди
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