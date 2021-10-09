На Волині скажена лисиця напала на собаку, тепер все село на двомісячному карантині

На Волині скажена лисиця напала на собаку, тепер все село на двомісячному карантині

Ветеринари кількома групами ходять дворами та безкоштовно вакцинують усіх свійських тварин.

Через скажену лисицю на Волині карантин у цілому селищі. Дика тварина посеред ночі пробралася на обійстя, де її загриз пес. З’ясувалося, лис мав сказ. Тепер у Колках на два місяці оголосили карантин, а всіх свійських тварин вакцинують.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Уже третій день у селищі масово вакцинують свійських тварин. Усе через скаженого лиса, який прокрався в один із дворів.

«Покусав собаку, собака його покусав. Врешті причавив його собака, так якби придушив», - розповідає завідувач відділення Маневицької районної лікарні ветеринарної медицини Анатолій Неродик.

Господаря вдома немає, але телефоном розповідає журналістам, як посеред ночі вибіг на собачий гавкіт. Біля буди побачив, як зчепилися його старий пес та лис. «Собачка вже був старенький, але, бачу, він впорався з роботою. На ранок повіз лисицю в лабораторію, щоб з’ясували, чи вона скажена, чи ні», - розповідає чоловік.

Новини України: на Волині оголосили карантин через скажену лисицю

Після аналізів там повідомили – лисиця хвора на сказ. Тож Микола із сином одразу звернулися до медиків, бо обидвоє торкалися мертвої тварини. Вони під наглядом лікаря. А їхнього пса довелося приспати. Скажений лис налякав і їх, і сусідів. Тепер своїх домашніх тварин тут оберігають ще більше.

Лис забіг на людські обійстя із сусіднього лісу. До селища тут якихось пів кілометра. Місцеві кажуть, звідти до них часто прибігають дикі тварини. Тепер в усьому селищі карантин. Ветеринари кількома групами ходять дворами та безкоштовно вакцинують усіх свійських тварин.

Сказ – дуже небезпечний, пояснюють фахівці. Може спричинити параліч і навіть смерть. «Дуже велика небезпека, якщо тварина навіть контакт якийсь там, облизує чи лащиться, слюна попадає на рану, або слизові оболонки», - пояснює фахівець.

Однак до ветеринарів дослухаються не всі. Пан Микола навідріз відмовляється вакцинувати свого Орлика. «Не захворіє, не переживайте, не треба воно мені», - каже чоловік.

Без згоди господаря тварину не щеплюють. Загалом вакцинація у селищі триватиме ще кілька днів, а от карантин – два місяці.

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