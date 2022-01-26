На Волині судили чоловіка, який купив COVID-сертифікат та показав його прикордонникам: як його покарали

На Волині судили чоловіка, який купив COVID-сертифікат та показав його прикордонникам: як його покарали

Підозрюваний на суді провину визнав.

У Волинській області суд оштрафував чоловіка, який купив сертифікат вакцинації та показав його прикордонникам на пункті пропуску "Устилуг".

Також читайте Субсидії власникам книгарень та сертифікати на книжки: Рада ухвалила закон про держпідтримку книговидання

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію та 23 грудня показав його прикордонникам на пункті пропуску "Устилуг". Під час перевірки виявилось, що сертифікат про вакцинацію фальшивий.

На суд підозрюваний не прийшов, проте подав заяву, в якій визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Його оштрафували на 4250 грн.

Читайте також: