Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Волині судили чоловіка, який купив COVID-сертифікат та показав його прикордонникам: як його покарали

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Волині судили чоловіка, який купив COVID-сертифікат та показав його прикордонникам: як його покарали

УНІАН

Підозрюваний на суді провину визнав.

У Волинській області суд оштрафував чоловіка, який купив сертифікат вакцинації та показав його прикордонникам на пункті пропуску "Устилуг". 

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію та 23 грудня показав його прикордонникам на пункті пропуску "Устилуг". Під час перевірки виявилось, що сертифікат про вакцинацію фальшивий. 

На суд підозрюваний не прийшов, проте подав заяву, в якій визнав себе винним та розкаявся у вчиненому. 

Суд визнав чоловіка винним за  ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Його оштрафували на 4250 грн. 

Читайте також:

Відтепер "зелені" сертифікати вакцинації в Україні діятимуть 270 днів

Відтепер "зелені" сертифікати вакцинації в Україні діятимуть 270 днів
Наступна публікація