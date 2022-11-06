На Волині священник МП звинуватив батька загиблої медикині в побитті, а той його – у здирництві

На Волині конфлікт між священником та батьком загиблої на фронті військової медикині - місцевий піп звинуватив чоловіка у побитті і подав на нього до суду. Натомість пенсіонер стверджує, священника він не бив, хоча той неодноразово його провокував і навіть вимагав виплатити кошти, які той отримав після загибелі доньки. На судове слухання, щоб підтримати батька загиблої медикині прийшло близько сотні людей, йдеться в ТСН.

Василь прийшов до суду з портретом своєї загиблої на війні дочки, щоб захистити честь і свою і її, на яку начебто посягнув місцевий батюшка. "Сказав, ти получив гроші за загиблу дочку, то мені повинен сплатити, бо ти мене вигнав з роботи", - розповідає чоловік.

Священик Московського патріархату звинуватив чоловіка, буцімто той його побив. Хоча, як стверджує пенсіонер, такого не було. В цьому переконані і односельці чоловіка. Цілими родинами вони приїхали до суду, аби його підтримати. Кажуть, зі священником у них постійні конфлікти, а надто після того, як вирішили перейти в ПЦУ.

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Останню краплею, кажуть люди, стало те, що піп почав постійно провокувати батька загиблої на фронті Олени. Чіплявся, кажуть, і до самої дівчини. "Востаннє раз, коли Олена була з нами біля церкви. Ми проходили аудит, він підійшов і сказав: "Ти ще жива?", - розповідають односельці.

Олена – військова медичка, на війні від 2015 року. Загинула два місяці тому на Харківщині, коли на полі бою рятувала поранених. "Вона впала на хлопця. Хлопець лишився живий, вона загинула. Вона хотіла його забрати, бо він був 300-тий", - розповідає сусідка.

Круглою сиротою залишилася трирічна Оксанка, за рік війни дівчинка втратила обох батьків.

Підтримати батька загиблої Олени прийшли і військові. Кажуть, жінка неодноразово рятувала їхні життя, тому бути осторонь просто не можуть.

Піп, який є потерпілим у справі, на судове слухання так і не з’явився. "Я бачив, що там збираються люди агресивно налаштовані. Я один, а їх багато. Це небезпечно. Це видумки. Я ніколи не просив в нього грошей і не вимагав", - переконує священник телефоном журналістів.

У селі панотця підтримують лише одиниці, слова своїх односельців вважають наклепом. "Самі зрозумійте, якщо він священик, він не міг цього казати. Але якщо вони зробили зі священника монстра, то з кого хочеш можна зробити монстра", - каже місцева мешканка.

Судове слухання цього разу перенесли, але і на наступне волонтери та військові планують приїхати знову.

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