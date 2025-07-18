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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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422
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2 хв

На Волині блискавка влучила в будинок, у якому були жінка й діти: шокувальні подробиці

На Волині блискавка влучила в житловий будинок.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Хомич Тетяна Хомич
Блискавка

На Волині блискавка влучила в будинок / © Pixabay

На Волині через удар блискавки в одному з сіл загорівся будинок. Родина — мати з двома старшими синами та чотиримісячним немовлям — дивом не загинули. Побачивши задимлення, жінка швидко вивела дітей на вулицю і викликала рятувальників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Спершу загорілася одна зі стін, потім вогонь швидко перекинувся на дах. Всередині була жінка з трьома маленькими дітьми.

«Я почула сильний удар по даху, подумала, гримнуло, побігла вікна зачиняти», — каже Наталія Огоновська.

Але коли відчула запах диму, з чотиримісячною донечкою на руках пані Наталя одразу побігла до сусідньої кімнати будити старших синів шести та чотирьох років. До приїзду рятувальників сусіди й родичі, які позбігалися на обійстя, почали самотужки гасити вогонь, який швидко поширювався дахом.

Віктор Шевчук одним із перших прибіг на пожежу. Каже, удар і вібрацію почув за кілометр від дому.

За словами місцевих, сталося усе дуже швидко — спершу задощило, а тоді почало гриміти та блискати.

«За попередньою причиною пожежа виникла внаслідок громового розряду, що спричинило саме займання на даху», — каже начальник пожежно-рятувальної частини Тарас Качур.

За словами фахівців, це електричний розряд між хмарами або між хмарами і землею. Передбачити, куди вдарить блискавка, неможливо. Щоб вберегти своє майно, а головне — життя, на будівлях рекомендують встановлювати спеціальний блискавкозахист. І важливо це зробити правильно.

Пожеж, спричинених ударом блискавки, останніми роками побільшало, кажуть у ДСНС, тож нагадують основні правила безпеки:

  • Відключити будинок від ліній електропередач, бажано вимкнути стільниковий зв’язок.

  • Якщо ж гроза застала на вулиці — не перебувати поблизу дерев і водойм, вимкнути телефон, а також бажано позбутися металевих предметів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блискавка влучила в будинок на Волині: мама з трьома дітьми дивом врятувалися

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