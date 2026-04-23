На Волині чоловік у військовій формі скинув з даху чоловіка в цивільному (відео)

Під час силового затримання на Волині чоловіка скинули з даху будинку / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У мережі з’явилося шокувальне відео затримання чоловіка під Луцьком на Волині, якого силоміць скинули з даху люди у військовій формі. Поліція вже розпочала перевірку, а в ТЦК та СП готують офіційну заяву щодо інциденту.

Про це ТСН.ua повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Місцеві медіа пишуть, що представники ТЦК нібито увірвалися на приватну територію, піднялися драбиною на дах і силоміць зняли чоловіка.

Реклама

Водночас у телеграм-каналах з’явилися відео, на яких чоловік у військовій формі лізе на дах приватного будинку по чоловіка в цивільному одязі, намагаючись затримати його. Це все знімають очевидці, яким чоловік у формі заявляє: «Молодь, приймемо всіх, хто знімає, я базарю. Знайдемо».

«Бери ствол, зараз будемо єба*ити по ногах», — додав він, звертаючись до інших чоловіків, які були разом із ним.

Після цього чоловік у формі скидає людину в цивільному з даху будинку і падає разом із нею. Далі цивільного за руки й ноги силоміць потягли до авто.

Реакція ТЦК і поліції на силове затримання чоловіка на Волині

Як повідомила ТСН.ua речниця Волинського обласного ТЦК, зараз готується офіційна інформація про інцидент, яка буде доведена до громадськості.

Реклама

Своєю чергою, поліція регіону повідомила, що їхні співробітники після побаченого відео виїхали на місце події.

«Інформацію про подію зареєстровано у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень, на місці працюють поліцейські наряди», — повідомила в коментарі ТСН.ua речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, чоловік, якого зняли з даху будинку, вже проходить військово-лікарську комісію.

Дата публікації 12:33, 23.04.26

До слова, ДБР викрило групу військових на чолі з майором Харківського ТЦК, які під виглядом мобілізації катували людей. Шестеро спільників увірвалися до приватного будинку, видаючи себе за працівників СБУ, поранили господаря з вогнепальної зброї та силоміць вивезли двох чоловіків до ТЦК. Там потерпілих незаконно утримували, били та погрожували зброєю, вимагаючи підписати відмову від відстрочки.