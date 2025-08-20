На Волині кіт перелякав усе село: що сталось

На Волині хворий на сказ кіт покусав господарів

На Волині кіт зі сказом подряпав усю родину. Тварина поводилася агресивно та почала кидатися на людей. Усіх чотирьох, хто контактував з котом, вакцинували. А у місцевості — запровадили карантин, там масово щеплюють домашніх тварин.

Цьогоріч по Україні вже зафіксовано майже сімсот випадків сказу серед тварин.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Спершу він подряпав господиню дому, її зятя та онуку. А наступного дня — покусав ще й доньку. Через кілька днів тварина загинула. З’ясувалося, у кота сказ.

Родина одразу звернулася по медичну допомогу. Найбільше постраждала 41-річна жінка, яку кіт не лише подряпав, а й вкусив.

Усіх чотирьох вакцинували від сказу. А у селі, де це сталося, масово вакцинують домашніх тварин. Це єдиний спосіб уберегти їх від сказу.

Ветеринари обходять кожне обійстя у селі, де виявлено сказ, та хати у трикілометровій зоні. Місцеві не проти. Бо самі добряче налякані. І навіть самостійно везуть своїх улюбленців у ветклініку.

У Держпродспоживслужбі розповідають, випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських, побільшало.

«У зв’язку з тим, що військовий стан в країні, заборона полювання — в такому випадку дуже зростає кількість і щільність червоної лисиці», — каже начальник відділу Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк.

Лиси дійсно все частіше приходять до людських обійсть. Та не лише вони, але й вовки. Їх теж, розповідають фахівці, значно побільшало у лісах з того часу, як відстріл заборонили.

«Зареєстровано і сказ вовка, бо він теж розмножується, відстрілу як такого немає, тому ситуація така не дуже сприятлива», — каже Сергій Войтюк.

Сказ — гостре інфекційне захворювання, смертельне, якщо вчасно не вакцинуватися. Якщо тварина, в якої є симптоми хвороби, вкусила людину — зволікати не можна.

“Відразу ми маємо рану промити під проточною водою, великою кількість, обробити милом, бажано 72 відсотковим та перекисом водню”, - каже лікарка-хірургиня Старовижівської районної лікарні Світлана Лазарук.

І головне одразу – звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Лише це врятує життя. Восени в Україні заплановано чергову імунізацію диких звірів — по лісах та галявинах для них розкидатимуть спеціальні харчові брикети, всередині яких буде капсула з вакциною.

