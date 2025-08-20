ТСН у соціальних мережах

На Волині кіт перелякав усе село: що сталось

На Волині через скаженого кота вакцинують усіх тварин.

На Волині хворий на сказ кіт покусав господарів

На Волині кіт зі сказом подряпав усю родину. Тварина поводилася агресивно та почала кидатися на людей. Усіх чотирьох, хто контактував з котом, вакцинували. А у місцевості — запровадили карантин, там масово щеплюють домашніх тварин.

Цьогоріч по Україні вже зафіксовано майже сімсот випадків сказу серед тварин.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Спершу він подряпав господиню дому, її зятя та онуку. А наступного дня — покусав ще й доньку. Через кілька днів тварина загинула. З’ясувалося, у кота сказ.

Родина одразу звернулася по медичну допомогу. Найбільше постраждала 41-річна жінка, яку кіт не лише подряпав, а й вкусив.

Усіх чотирьох вакцинували від сказу. А у селі, де це сталося, масово вакцинують домашніх тварин. Це єдиний спосіб уберегти їх від сказу.

Ветеринари обходять кожне обійстя у селі, де виявлено сказ, та хати у трикілометровій зоні. Місцеві не проти. Бо самі добряче налякані. І навіть самостійно везуть своїх улюбленців у ветклініку.

У Держпродспоживслужбі розповідають, випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських, побільшало.

«У зв’язку з тим, що військовий стан в країні, заборона полювання — в такому випадку дуже зростає кількість і щільність червоної лисиці», — каже начальник відділу Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Войтюк.

Лиси дійсно все частіше приходять до людських обійсть. Та не лише вони, але й вовки. Їх теж, розповідають фахівці, значно побільшало у лісах з того часу, як відстріл заборонили.

«Зареєстровано і сказ вовка, бо він теж розмножується, відстрілу як такого немає, тому ситуація така не дуже сприятлива», — каже Сергій Войтюк.

Сказ — гостре інфекційне захворювання, смертельне, якщо вчасно не вакцинуватися. Якщо тварина, в якої є симптоми хвороби, вкусила людину — зволікати не можна.

“Відразу ми маємо рану промити під проточною водою, великою кількість, обробити милом, бажано 72 відсотковим та перекисом водню”, - каже лікарка-хірургиня Старовижівської районної лікарні Світлана Лазарук.

І головне одразу – звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Лише це врятує життя. Восени в Україні заплановано чергову імунізацію диких звірів — по лісах та галявинах для них розкидатимуть спеціальні харчові брикети, всередині яких буде капсула з вакциною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАЗ ШИРИТЬСЯ СЕРЕД ДОМАШНІХ ТВАРИН! КОТИ нападають НА ЛЮДЕЙ! ДЕ ситуація НАЙГІРША?

