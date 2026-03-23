На Волині переселенець тяжко поранив військового ТЦК: рішення суду шокує
Суд на Волині виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації, але покарав за напад на військового.
На Волині переселенця з Херсонщини засудили за напад на військового ТЦК.
Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області.
Чоловік заявив, що не ховався від ТЦК та був готовий до мобілізації
Обвинувачений — внутрішньо переміщена особа. Разом із дружиною він втік від російської окупації в Херсонській області, пройшовши довгий шлях через Європу. Оселившись у волинському гуртожитку, чоловік не ховався: добровільно пішов до ТЦК, пройшов медогляд і чекав на відправлення.
За словами підсудного, йому видали повістку на 22 березня 2024 року. Проте військові прийшли до нього додому на день раніше — 21 березня, щоб з’ясувати причини «неявки», якої фактично ще не було.
Напад на військового ТЦК
Коли працівники ТЦК постукали у двері кімнати гуртожитку, почалася суперечка. Підсудний стверджує, що перебував у стані дикого стресу через спогади про окупацію. У руках чоловіка опинився кухонний ніж. Він почав різати власну руку, а коли майстер-сержант намагався відібрати зброю, отримав удар у живіт.
Наслідки поранення для військового:
Проникна рана грудної клітки та черевної порожнини.
Пересічення 9-го та 10-го ребер.
Наскрізне пошкодження печінки та кишківника.
Потерпілий дивом вижив. Пізніше вони з обвинуваченим навіть лежали в одній лікарняній палаті. Військовий відмовився брати кошти на лікування від переселенця.
Чому чоловіка виправдали за «ухилення»
Суддя дійшов несподіваного висновку: чоловік не є ухилянтом.
Суд пояснив, що:
Він сам з’явився для уточнення даних та пройшов ВЛК.
Суд встановив, що підсудний міг помилково вважати датою явки 22 березня, і його дії не свідчили про намір втекти від служби.
Після поранення військового він сам дістав травму руки, був госпіталізований, а потім одразу взятий під варту. Це унеможливило його прибуття до частини з об’єктивних причин.
Вирок суду
Попри тяжкість поранення військового, суд врахував щире каяття переселенця, його позитивну характеристику та важкий психологічний стан після окупації.
Рішення суду:
Чоловіка виправдали за ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації).
Проте його визнали винним за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Переселенця засудили до 5 років позбавлення волі. Суд звільнив чоловіка від реальної в’язниці, встановивши випробувальний термін 2 роки.