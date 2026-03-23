На Волині переселенець тяжко поранив військового ТЦК: рішення суду шокує

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

На Волині переселенця з Херсонщини засудили за напад на військового ТЦК.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області.

Чоловік заявив, що не ховався від ТЦК та був готовий до мобілізації

Обвинувачений — внутрішньо переміщена особа. Разом із дружиною він втік від російської окупації в Херсонській області, пройшовши довгий шлях через Європу. Оселившись у волинському гуртожитку, чоловік не ховався: добровільно пішов до ТЦК, пройшов медогляд і чекав на відправлення.

Реклама

За словами підсудного, йому видали повістку на 22 березня 2024 року. Проте військові прийшли до нього додому на день раніше — 21 березня, щоб з’ясувати причини «неявки», якої фактично ще не було.

Напад на військового ТЦК

Коли працівники ТЦК постукали у двері кімнати гуртожитку, почалася суперечка. Підсудний стверджує, що перебував у стані дикого стресу через спогади про окупацію. У руках чоловіка опинився кухонний ніж. Він почав різати власну руку, а коли майстер-сержант намагався відібрати зброю, отримав удар у живіт.

Наслідки поранення для військового:

Проникна рана грудної клітки та черевної порожнини.

Пересічення 9-го та 10-го ребер.

Наскрізне пошкодження печінки та кишківника.

Потерпілий дивом вижив. Пізніше вони з обвинуваченим навіть лежали в одній лікарняній палаті. Військовий відмовився брати кошти на лікування від переселенця.

Реклама

Чому чоловіка виправдали за «ухилення»

Суддя дійшов несподіваного висновку: чоловік не є ухилянтом.

Суд пояснив, що:

Він сам з’явився для уточнення даних та пройшов ВЛК. Суд встановив, що підсудний міг помилково вважати датою явки 22 березня, і його дії не свідчили про намір втекти від служби. Після поранення військового він сам дістав травму руки, був госпіталізований, а потім одразу взятий під варту. Це унеможливило його прибуття до частини з об’єктивних причин.

Вирок суду

Попри тяжкість поранення військового, суд врахував щире каяття переселенця, його позитивну характеристику та важкий психологічний стан після окупації.

Рішення суду:

Реклама