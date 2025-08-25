"На всіх не вистачить в’язниць": в Україні вирішують, як карати чоловіків за неповернення з-за кордону

Від початку повномасштабного вторгнення прикордонники впіймали декілька десятків тисяч чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за межі України / © ТСН

Від початку повномасштабного вторгнення українські прикордонники впіймали близько 43 тисячі чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон та залишити межі України.

Крім того, понад 4 тисячі військовозобов’язаних чоловіків з цього числа намагалися виїхати за допомогою фіктивних документів. Такі дані наводяться у пояснювальній записці до резонансного законопроєкту 13673 (його подала прем’єрка Юлія Свириденко), за допомогою якого пропонується встановити кримінальну відповідальність для тих, хто намагатиметься незаконно виїхати з України, та для тих, хто порушить терміни перебування за кордоном. Документом пропонується або штрафувати порушників на декілька десятків тисяч гривень, або карати ув’язненням. Як відомо, цей законопроєкт з’явився після ініціативи дозволити 22-річним чоловікам перетинати кордон (це питання зараз теж опрацьовується).

Станом на сьогодні, 25 серпня, цей документ уже опрацьовується у Верховній Раді. Як відомо, окремі парламентарі виступили з позицією, що кримінальна відповідальність для таких порушників є неприпустимою для демократичної країни.

Шанс на ухвалення є

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі для ТСН.ua каже, що, на його думку, саме кримінальна відповідальність здатна змінити ситуацію на краще в питаннях мобілізації.

«Безкарність породжує злочинність. Друге: 24 лютого 2022 року, коли було оголошено воєнний стан, всіх чоловіків було зобов’язано надати про себе інформацію. Певна частина добровільно пішла воювати, а далі справа не рухалася. Скільки не оповіщували, скільки не зверталися, скільки не закликали, скільки не апелювали до свідомості. Але після того, як оголосили, що за порушення (мобілізаційного законодавства — Ред.) будуть штрафи і кримінальна відповідальність, в Україні було створено реєстр, до якого близько 5 мільйонів громадян надали про себе дані», — наводить приклад Іван Тимочко.

Він продовжує: «Така сама історія і зараз. Сам факт наявності кримінальної відповідальності серйозно вплине на масованість спроб залишити межі України. У багатьох не буде бажання вчиняти злочин».

Резюмуючи, він каже, що, на його думку, у законопроєкта шанси є.

«Якщо політики будуть його „зарубувати“, то тоді їм доведеться взяти до рук зброю», — припускає Тимочко.

Своєю чергою щодо цього законопроєкту висловилася і народна депутатка Мар’яна Безугла. На її думку, в зоні ризику опиняться ті чоловіки, які з якихось причин переплутали документи під час перетину кордону.

«Водночас під ризик потрапляють громадяни, які навіть переплутали довідки, а не перетинали ліс у спробі уникнення від військового обов’язку. За моєю інформацією, цей законопроєкт курсував на погодженнях у Кабміні давно, і врешті система його „виплюнула“», — написала вона.

Під виглядом деревини

Про один з останніх нестандартних випадків, який стався в Україні, нещодавно повідомила Закарпатська обласна прокуратура. Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі відомства, під час спецоперації затримано дев’ятьох чоловіків призовного віку.

«За оперативною інформацією, військовозобов’язаних вивозили за кордон через пункти пропуску під прикриттям офіційного експорту деревини до ЄС. Чоловіків мали вивозити у спеціальному сховку вантажівки під деревиною. Підприємця, який підозрюється в організації незаконного переправлення, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура клопотатиме про його тримання під вартою», — повідомили нам у Закарпатській обласній прокуратурі.

Не вистачить в’язниць

Своєю чергою адвокат і колишній слідчий Роман Сімутін каже, що в Україні не вистачить в’язниць, якщо цей закон ухвалять і притягуватимуть до кримінальної відповідальності всіх тих, хто порушив, наприклад, терміни перебування за кордоном. «Крім того, кримінальне покарання неспівставне з порушенням, про яке йдеться», — каже Сімутін.

На його думку, цей законопроєкт або вже ухвалений закон може стати предметом позову від нардепів до Конституційного суду України, який здатний поставити крапку в тому, чи законно впроваджують кримінальну відповідальність за подовжене перебування за кордоном і його незаконний перетин.

Раніше повідомлялося про те, що, на думку юристів, у разі ухвалення законопроєкту певну частину порушників мобілізаційного законодавства депортують до України.