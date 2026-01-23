"На вулиці тепліше, ніж тут": жителі Василькова на Київщині замерзають у власних будинках

Жителі Василькова розповіли, як виживають у холодних будинках / © ТСН

Реклама

У Василькові, що на Київщині, ситуація стала катастрофічною. У кількох десятках багатоповерхівок температура в оселях впала до +7...+11 градусів. Люди вмикають духовки, щоб помити немовлят, а на стінах нововідремонтованих квартир росте пліснява.

Чому котельня в центрі міста «засинає» разом із відключенням світла та чому влада Василькова не бачить проблеми — з’ясовувала кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан.

Життя в «холодильнику»: троянди замерзли, діти в комбінезонах

Євгенія Здоренко показує свою квартиру в середмісті Василькова. Картина гнітюча: замерзлий букет троянд, білизна, що не сохне тиждень, та 12-річний син Артем, який спить наглухо закутаним.

Реклама

Артем, житель Василькова: «На вулиці тепліше, ніж тут. О другій годині ночі прокинувся в туалет сходити — і не зміг, бо тільки встав із ліжка і відчув, що пальці відморожую».

Найважче маленькій Златі, яка народилася на початку року. Дитина спить у двох комбінезонах. Її мама, Євгенія, ледь стримує сльози, показуючи ледяні руки: «Торкніться до дитини — навіть памперс поміняти неможливо, я її морожу».

Тому вже три ночі Женя з дітьми ночує у батьків - в приватному будинку з власним опаленням.

Лайфгаки на межі виживання

Під будинком на знімальну групу ТСН чекають десятки обурених людей. У кожного — своя історія боротьби за виживання.

Реклама

«Закриваємо двері на кухні, вмикаємо духовку на годину. Тільки так можна помити дитину в раковині. Потім швидко-швидко одягаємо, бо вона починає синіти від холоду».

«Маму четвертий раз забрали в лікарню із запаленням легень. Тільки виписують — вона повертається в +7, дихає холодним повітрям і знову потрапляє під крапельницю».

Конфлікт на котельні

Голова ОСББ Віра Гриченюк пояснює: котельня, що обслуговує центр міста, зупиняється щоразу, коли зникає світло. Коли ж електрика є, тиск постійно падає, система «воздушиться», і циркуляції немає.

Візит ТСН на котельню ледь не закінчився бійкою: один із працівників намагався вибити камеру з рук оператора. Проте директор «Васильківтепломережі» Віталій Бутенко ситуацію спробував заспокоїти.

Віталій Бутенко, директор тепломереж: «Ситуація в місті стабільна. Через зміну критеріїв Кабміну котельня перестала вважатися об'єктом критичної інфраструктури, тому її вимикають. Але прямо зараз ми встановлюємо потужний генератор. Мешканці сьогодні все отримають».

Позиція мера

Попри обіцянки директора тепломереж, після запуску генератора тепло з'явилося далеко не у всіх. Коли ТСН звернулася по коментар до очільниці міста Наталії Баласинович, відповідь була неочікуваною.

Реклама

Наталя Баласинович, міська голова Василькова: «Ви хочете зняти якийсь страшний сюжет? Абсолютно всі котельні нашої мережі заживлені. Може бути завоздушена система в одній квартирі, бо ОСББ не підготувалося. У нас немає будинків, де взагалі немає тепла».

Поки влада запевняє, що ситуація під контролем, мешканці Василькова готуються до чергової морозної ночі в квартирах, які більше нагадують крипти. Люди не ймуть віри обіцянкам і вимагають реальних дій, а не звітів про «стабільність».