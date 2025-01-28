На які міста посуне армія Росії найближчими місяцями: експерт назвав загрози

Після того, як ГУР Міноборони України спростувало тривожну інформацію деяких ЗМІ з посиланням на керівника розвідки про те, що нібито з настанням літа можуть бути запущені небезпечні процеси для існування України, поточну ситуацію на фронті в коментарі для ТСН.ua оцінив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми в тупіку, в адміністративному тупіку. Армія — це дзеркало держави. Те, що коїться в державі, те відбувається і в армії. І, відповідно, на фронті. Реформування звучить банально, але насправді у нас в ЗСУ реформа досі не проведена, в країні не покараний жоден корупціонер, який розкрадав гроші на будівництві фортифікаційних споруд", — каже Жданов.

Та до цього додає: "Звільнивши всіх військкомів (в 2023 році – Ред.), фактично обезголовили мобілізаційну систему. Я не виправдовую корупціонерів. Якщо хтось причетний до корупції, то для боротьби з ними є НАБУ, ДБР, які можуть працювати відносно кожного військкома. А не так, що всіх звільнили і система рухнула. А тепер у нас основний метод — "бусифікація". Немає руху вперед".

Загрози на фронті

Аналізуючи ситуацію безпосередньо на фронті, Олег Жданов каже наступне: "Ворог почав активізовуватись на Краматорському і Торецькому напрямках".

Та продовжує: "І, думаю, що Росія буде перекидати зусилля на Лиманський. Вони не можуть взяти Покровськ "в лоб". Обійти по флангах теж не можуть, темпи просування теж не ті. Вони ще будуть рік оточувати Покровськ як мінімум з такими темпами. Думаю, що зараз перекинуться на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. А ключ від цієї агломерації — прорив на Лиманському напрямку. Він важливий, тому що за Лиманом – трасса Харків-Донецьк. Це логістистична магістраль, стратегічна. А Торецький і Краматорський напрямки — це південний ключ від Краматорська. Там Костянтинівка, Дружківка і далі Краматорськ".

На думку Жданова, якщо командувачу Сухопутними військами Михайлу Драпатому дадуть необхідний ресурс і повноваження, то він зможе стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку.

"Може ще трошки відійдемо. Все буде залежати від того, як Запорізька та Дніпропетровська ОВА побудували фортифікації, оборонні лінії", — уточнює експерт.

Про загальну ситуацію на всій лінії боєзіткнення Жданов каже так: "Катастрофи на фронті немає. Там дуже важко, ситуація близька до катастрофічної".

Херсонський, Запорізький та північний напрямки

Про стан справ на цих трьох напрямках Олег Жданов каже наступне: "Щодо Херсонського, Запорізького та північного напрямку. Поки ми воюємо в Курській області, загрози атак з півночі немає. Може бути розвідка боєм, щоб змусити нас маневрувати силами та засобами. Поки ми тримаємо Курський плацдарм, думаю, півночі нічого не загрожує. Півдню тим більше. Наша розвідка каже, що з Запорізького напрямку ворог знімає цілі полки, перекидуючи їх на Курський напрямок. НАТО оцінює мобілізаційний ресурс ворога у 17 мільйонів, Шойгу колись казав про 25. За рахунок наявності піхоти ворог закидує нас тілами".

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