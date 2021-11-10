На який день коронавірусу є загроза потрапити до реанімації: лікар розповів

На який день коронавірусу є загроза потрапити до реанімації: лікар розповів

Хворих повинна насторожувати температура 38 градусів на 6-8 день хвороби.

На 6-8 день коронавірусної хвороби пацієнти можуть мати досить сильні ускладнення, а деякі з них на 8 день ризикують опинитися в реанімації. Про це в коментарі ТСН.ua заявив радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

Медик каже, що "поганим симптомом на 6-8 день хвороби є температура 38 градусів". Таку температуру необхідно контролювати і більш серйозно ставитись до недуги.

"Основним симптомом, який нас насторожував, це було підняття температури з 6-7 дня захворювання. Ми розуміли, що це стається не через вірус, а завдяки іншій причині, найчастіше - приєднання бактерійної інфекції", - каже медик.

Щоб не допустити цього, медик радить здати аналізи.

"Єдиним шансом спіймати цей момент - на 6-7 день зробити аналіз на с-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його через 2-3 дні. Таким чином ми можемо спробувати спіймати момент початку сильного запалення, яке потребує госпіталізації і потужного лікування", - каже лікар.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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