На яку роботу беруть українських жінок у Польщі та скільки їм платять

На яку роботу беруть українських жінок у Польщі та скільки їм платять

У Польщі українські жінки отримують 3-4 тисячі злотих. Найчастіше вакансії пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та логістичних складах.

Українці, прибуваючи до Польщі, бажають якнайшвидше влаштуватися на роботу. У Міністерстві праці та соціальної політики Польщі гарантують, що всі охочі зможуть отримати безоплатну допомогу у кожному з відділів служби зайнятості.

Яку роботу пропонують жінкам та скільки за неї платять - розповів експерт Василь Воскобойник у програмі "Сніданок з 1+1".

“На відміну від трудової міграції, жінки, які прибули до Польщі… прибули з єдиною метою - опинитися якомога далі від зони бойових дій. Плата, на яку вони зараз можуть розраховувати, це більше некваліфікована праця, фізична праця - це сфера обслуговування, фасування продукції. Рівень заробітної плати, на який можуть розраховувати українські жінки, це від трьох до чотирьох тисяч злотих на місяць (24-32 тисячі гривень). На ці гроші дійсно можна утримувати своїх дітей, допомагати батькам”, - сказав експерт.

Раніше стало відомо, що у Польщі кожен четвертий працездатний біженець з України вже знайшов роботу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павло Шефернакер.

За інформацією Шефернакера, у базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з них (тобто кожна четверта людина) вже легально працюють у Польщі.

Українкам у Польщі платять 3-4 тисячі злотих. Експерт розповів ТСН про біженців-заробітчан

Читайте також: