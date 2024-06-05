"На яку сторону підеш?" - військові з передової висловились про мобілізацію та ставлення до ухилянтів

Бійці 25-тої повітряно-десантної бригади, які боронять околиці Очеретиного, кажуть, шо росіяни стягують сили для чергової спроби прориву. Щоби не дати їм цього зробити, наші воїни бʼють у тили ворога. Військові чекають на нарощування допомоги від іноземних партнерів та обговорюють мобілізацію в Україні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Як захисники відбивають наступи під Очеретино

Під Очеретино десантникам вдалося спинити активний наступ ворожої піхоти, яка намагалась прорватись у бік Покровська - тилового і густонаселеного міста на Донеччині. Але дрібні групи росіян все ще намагаються атакувати.

Бої на Донеччині

Пілот коптера показує ворожий БТР, який сховався у лісі і привіз на собі російську піхоту. Та наші мінометники з першого пострілу нищать десантну машину. Піхота встигла зіскочити з бронетранспортера. І намагалась штурмувати наші позиції. За траншеї триває бій дотепер. Наш коптер полює на окупантів, які ще лишились живими, головне, вчасно помітити їхній рух.

"Ще противник виробив таку стратегію - прикидатись мертвим, середі своїх загиблих вони падають і прикидаються мертвими", - каже захисник України.

Тут іде війна на повне знищення, кажуть десантники. Їхнє завдання - якомога більше спалити окупантів. Бійці 25-ки тут стерли одразу кілька батальйонів ворога. Але треба ще більше, каже командир. Аби бажання штурмувати у них геть зникло.

"Раніше було таке, шо наступ їхало на нас 10 одиниць техніки. Зараз вони помилки свої зрозуміли і зараз 2-3 одиниці виїжджає", - каже "Субота", командир підрозділу артилерії.

"Субота"

Із сусідньої лісосмуги працюють чеські реактивні установки "Вампір". Наші армійці гатять в бік поки окупованої Авдіївки. Там у росіян артилерійський майданчик, де накопичено безліч установок.

Військові обговорюють допомогу від Заходу та мобілізацію в Україні

Армійці без упину щодня відбивають по кілька штурмів росіян. А розмови тут тільки про збільшення кількості снарядів від іноземних партнерів. І що головне, про мобілізацію. На неї сподівається весь фронт.

"Така фраза часто звучить: як до нас прийде, я піду. Тільки хочеться сказать, на яку сторону підеш? Я розумію, що нас багато, але цього не достатньо, ворога більше. І партнери мало допомагають. Хочеться більше допомоги", - каже Максим Деревенченко, артилерист 25 повітряно-десантної бригади.

Максим Деревенченко

Ви можете допомогти 25-й бригаді. Армійці збирають на засоби радіоелектронної боротьби з ворогом. Аби садити ударні і спостережні дрони росіян. Ось за цим кʼюар-кодом та номером картки можна задонатити для наших десантників під Очеретино.

За цим кодом можна задонатити військовим

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