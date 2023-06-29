Новий скандал в Києві: у Конча-Заспі хочуть реконструювати їдальню на 88 мільйонів гривень

В Олімпійському центрі розповіли, чому саме зараз потрібно розпочинати роботи.

В Києві знову спалахнув скандал через тендер на мільйони. У соціальних мережах активно обговорюють реконструкцію їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". Там планують витратити на реконструкцію їдальні понад 88 мільйонів гривень, про що зазначається на сайті Zakupki.Prom.

Користувачі соціальних мереж дивуються сумі коштів, які заплановано витратити.

Люди пишуть, що наші спортсмени ніколи не страждали від поганого харчування, а більшість дописувачів категорична: спочатку перемога на фронті, а вже потім все інше.

Сайт ТСН.ua поцікавився у керівництва олімпійського центру "Конча-Заспа", чи на часі така реконструкція їдальні та чому її потрібно проводити саме зараз, під час війни.

Їдальня має приймати більше спортсменів

В Центрі кажуть, що люди просто не розуміють масштабів робіт, які зараз відбуваються на території, де тренуються олімпійці. З 2019 року тут розпочалася комплексна реконструкція всього Олімпійського центру. Будується декілька великих спортивних споруд, хоча зараз призупинене будівництво Олімпійського басейну. А реконструкція їдальні входить у загальний план по реконструкції Олімпійського центру.

"Будуємо нову споруду спального комплексу на 180 місць, а ще ігровий зал. Також заплановані роботи по їдальні центру, адже ця будівля зведена у 70-х роках минулого століття. Так, там був зроблений непоганий ремонт, спортсмени харчуються у нас за принципом "шведського столу". В їдальні можуть приймати їжу до 300 спортсменів одночасно. Але бувають ситуації, коли на базі знаходиться понад 400 спортсменів і ми просто фізично не можемо їх нагодувати за 1-1,5 години. Тому в 2021 році був розроблений проект з реконструкції та розширення їдальні", - розповідає сайту ТСН.ua Андрій Крилюк, генеральний директор "Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа".

Так зараз виглядає їдальня Олімпійського центру в Конча-Заспі

Що планують будувати?

Він зазначає, що реконструкція – це не просто ремонт приміщень і кімнат, а комплексне розширення їдальні.

"Ми хочемо залишити відремонтовану частину їдальні, а це обідній зал, де раніше був зроблений ремонт, реконструкція його не торкнеться. Приміщення їдальні буде розширене на понад 2 тисячі квадратних метрів. Ми хочемо збільшити площу залів, кухні, підсобних приміщень, складів. Наприклад, наше сховище продуктів з розташуванням морозильних камер має дуже гнітючий вигляд, бо було збудоване на початку 70-х років. Плюс потрібно зробити під’їзні шляхи та каналізацію. В зазначену суму 88 мільйонів входить також устаткування, меблі, інвентар, проєктні та будівельні роботи", - зазначає сайту ТСН.ua Андрій Крилюк.

Обідня зала їдальні олімпійців. Нас запевнили, що реконструкція не зачепить цього приміщення

Спортивної інфраструктури не вистачає

Він додає що фундаментні роботи з реконструкції їдальні планують розпочати цього року.

"Ми всі сподіваємося на перемогу, тому дуже хочеться закінчити усі роботи з реконструкції їдальні одночасно з нашим спальним корпусом. Зараз в Україні є дуже гостра проблема зі спортивною інфраструктурою. Багато спортивних об’єктів просто розбомблені ворогом, особливо в Чернігові та Херсоні. У нашому центрі тренується багато спортсменів, проводить підготовку наша команда "Ігор нескорених". Половина збірних, які зараз на європейських іграх, тренувалися у нас. На жаль, багато наших команд і збірних тренуються за кордоном і вивозять туди гроші. Тому дуже прикро чути про зайве витрачання коштів від диванних експертів", - каже Андрій Крилюк.

В цьому приміщені, яке збудоване на початку 70-х років знаходиться сховище продуктів з розташуванням морозильних камер

Звідки кошти на реконструкцію?

Він пояснює щодо коштів, які планують витратити на їдальню:

"Ці кошти не з загально фонду бюджету України. Ми отримали ці гроші зі спецфонду. Він наповнюється за рахунок відсотків, які сплачуються від казино та ігрових інтернет компаній, які купують ліцензії на ігрову діяльність. Вони зобов’язані за них сплачувати 1,5% на спортивну інфраструктуру держави. Тому і з’явилися ці кошти. Але це не означає, що ми одразу витратимо усі 88 мільйонів. На цей рік заплановано витратити на роботи з реконструкції їдальні до 10 мільйонів гривень", - пояснює генеральний директор "Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа".

На плані червоним кольором позначена площа добудови до існуючої їдальні

Андрій Крилюк каже, що Олімпійський центр працює з самого початку війни. На їх території розміщувалася база, де могли тимчасово жити біженці. Тут до цього часу безкоштовно живуть спортсмени, яким просто немає куди повертатися через війну.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про те, що в аеропорту "Бориспіль" хочуть витратити майже 52 млн грн на прибирання залів та миття вікон.

Читайте також:

"Золота" бруківка в центрі Києва: людей обурив масштабний ремонт під час війни

"Золоті" на папері, але насправді страшні укриття в Києві: овочерізок там не знайшли, проте є нова диво-закупівля – мати на 3 млн грн

"Золотий" пісок для пляжів Києва: хто і навіщо хоче його купити на 6,5 млн грн