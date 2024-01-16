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На YouTube-каналі ТСН стартують додаткові випуски новин "ТСН Онлайн" – розклад

На YouTube-каналі ТСН стартують додаткові випуски новин "ТСН Онлайн" – розклад

Ведучий "ТСН Онлайн" Сергій Моргун / Фото: ТСН

На каналі ТСН в YouTube стартують додаткові випуски новин.

На каналі "Телевізійної служби новин" в YouTube від вівторка, 16 січня, стартують додаткові випуски новин "ТСН Онлайн".

Випуски виходитимуть о 12:00, 14:00 та 16:00.   

"Це будуть випуски по 15 хвилин – вони матимуть дещо легшу форму подачі", - розповів ведучий "ТСН Онлайн" Сергій Моргун.

Перший випуск за 16 січня від 12:00 вже можна подивитись за посиланням.

Також нагадаємо, що щодня у будні на YouTube-каналі ТСН виходять підсумкові випуски новин о 19:30.

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