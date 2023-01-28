На Заході по-різному бачать перемогу України, але не уявляють поразку Росії: експертка розкрила деталі

На Заході дедалі більше схиляються до необхідності перемоги України у війні, хоча бачать цю перемогу по-різному. Водночас який вигляд має мати поразка Росії – там узагалі не уявляють.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона ствердно відповіла на запитання про те, чи можна вважати, що з постачанням танків до України на Заході стався злам, і там вважають, що держава не просто не має програти, а повинна виграти війну.

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"На Заході все більше схиляються до того, що Україна має виграти війну. Питання лише в тому, як вони бачать цю перемогу. Якщо ми, українці, для себе в цьому питанні визначились, то в західних столицях немає такого однозначного бачення. Скажімо, у Вашингтоні розуміють, що питання повної деокупації українських територій включно з Кримом – це абсолютно справедлива вимога України. Але вони зовсім по-іншому бачать способи досягнення цього і часові параметри. У деяких інших столицях, можливо, Берлін підпадає під це, бачать сьогодні перемогу вже навіть як повернення до того, що було станом на 24 лютого минулого року. Тобто вони вважають, що вже це буде перемогою, а далі там вже можуть підключати питання дипломатії та інші питання", – розповіла Гетьманчук.

"Інше питання – якщо є консенсус повернення Україною територій, які були захоплені з 24 лютого – а такий консенсус є в західних столицях – то тут виникає автоматично питання, чому ви досі не надали нам всіх потрібних озброєнь, щоб принаймні вийти на ті кордони на 24 лютого минулого року? Якщо ми навіть зараз не говоримо про Донецьк, Луганськ чи Крим, умовно кажучи, то чому ви нам не надаєте того, що нам потрібно, щоб вийти хоча б на ті кордони? Стільки часу минуло, стільки запитів було в України, але все одно ви вагаєтесь. Це питання, щодо якого давно є консенсус. Тому, звісно, рішення по танках абсолютно логічне", – пояснила експертка.

"Але є ще інше питання. Якщо ще перемогу України вони якось собі обговорюють, дискутують, уявляють, то щодо того, як має виглядати поразка Росії, там загалом все досить погано. Тобто немає такого бачення, навіть у Вашингтоні. Звісно, це теж загальмовує цей процес і підриває наші амбіції звільнити свої землі", – зазначила Гетьманчук.

Нагадаємо, раніше професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль оцінив, що Захід хоче, аби Росія зазнала у війні проти України великої, неминучої поразки на рівні того, що пережила нацистська Німеччина 1945 року.

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