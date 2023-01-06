На Заході починають думати про долю Європи та Росії після Путіна: про що це свідчить

Щодо ядерних погроз Путіна, на думку нардепа, до них потрібно ставитися як до шантажу.

Більшість західних лідерів та посадовців впевнені у перемозі України у війні, яку розв'язала Росія. Тому там починають думати, що буде після російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"На Заході починають думати, що буде після Путіна після перемоги України над Росією. У Foreing Affair почали з'являтися статті, в яких міститься аналіз, міркування політичних експертів. А що будемо робити після перемоги над Росією. Це дуже важливо", - розповів він.

Щодо ядерних погроз Путіна, на думку Мережка, до них потрібно ставитися як до шантажу.

"Щодо залякування та шантажу з боку Путіна, що він може використати, скажімо, якщо не стратегічну, то тактичну ядерну зброю. Я думаю, що до цього треба ставитися, як до шантажу. На жаль, на Заході деякі політики використовують це у своїх інтересах, як привід або як виправдання. Вони кажуть, наприклад, якщо ми будемо надавати Україні більше сучасної зброї, то це може спровокувати Путіна на подальшу ескалацію у використанні ядерної зброї. Цей аргумент дуже неправильний, ані з логічної, ані з політичної точки зору", - пояснив експерт.

Західні партнери посилили надання Україні озброєння та техніки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав 2023 рік - роком "наступальної війни". Саме тому, як пояснив Данілов, союзники посилили військову допомогу Україні.

Відомо, що Німеччина збирається передати Україні до 40 бойові машини піхоти Marder для повного оснащення танково-гранатометного батальйону.

Раніше постачання до України бронетранспортери Marder привітала керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона також висловила сподівання на те, що наступним озброєнням, яке країна поставить ЗСУ, будуть танки Leopard.

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