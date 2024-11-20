“На Заході просили будувати Україну майбутнього з Росією”: український правозахисник шокував розповіддю

Наприкінці 80-х років було кілька засідань "Народного руху України", де ми, колишні політв’язні, виступали і говорили про потребу “Нюрнберга-2”. Але на Заході дуже-дуже застерігали нас від цього.

Про це в проєкті журналістки ТСН Наталі Ярмоли розповів український правозахисник Мирослав Маринович.

“Ми чули з Заходу переконування: не робіть цієї помилки, зараз світ інакший, просто почніть будувати Україну з чистого листа так би мовити разом (з Росією — Ред.) і все, і це буде краще, ніж ви будете порпатися в минулому і шукати злочинців і так далі. Але все-таки за цим стояв страх. Так вдалося уникнути великої крові тоді, але не вдалося уникнути тепер”, — розповів Мирослав Маринович.

Тепер зала №600, де судили нацистів, стала майданчиком для обговорення сучасних злочинів, що наче за методичкою повторюють росіяни.

“Зараз будь-яка окупаційна територія починається з того, що вони створюють такі ями або підвали, де людей катують, піддають тортурам, викрадають, принижують, сексуального насилля повно. І це політика. Якщо ми це не зупинимо, це буде просто зростати. Якщо з чимось не справились люди з попередніх поколінь, то це наша задача. Інакше ми передаємо цю травму, цей паттерн, цей спосіб діяти наступним поколінням, нашим дітям, онукам і просто збільшуємо небезпеку в світі”, — розповіла виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

Олександра Романцова / Скриншот із відео ТСН

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