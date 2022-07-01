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На заході України шукають нові прихистки для переселенців, адже школи треба звільнити до початку навчання

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На заході України шукають нові прихистки для переселенців, адже школи треба звільнити до початку навчання

Фото: Associated Press

У західних областях України шукають нові прихистки для переселенців. Адже школи треба звільнити до початку навчального року.

Так, лише у Львові у закладах освіти проживає 2,5 тис. людей, яких треба переселити. У місті вже є три модульні містечка. Крім того, зводять нові комплекси і ремонтують гуртожитки, які стояли пусткою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, в одній зі львівських шкіл мешкають понад 70 переселенців. У спортзалах і класах – матраци, одяг – на лазанках, простирадла сушать на лавках. Такий побут там ось уже чотири місяці. Через шкільні класи пройшлимайже 800 людей.

"В нас проживають в основному жінки з дітьми. В нас є 32 дитини, вони з Харкова, Мелітополя, Бахмута, Маріуполя", – розповіла директорка школи Оксана Верхівська.  

Для переселенців у школі безкоштовне триразове харчування. Разом з кухарами їжу готують вчителі.

"Згідно з санітарними нормами, ми мусимо дотримуватися санітарної гігієни, вчителі мають медичні книжки", – сказала директорка школи.

"Довелося освоювати другу професію. Бо вдома ми готуємо на одну-дві особи", – зауважила заступниця директорки школи Марія Семчишин.

Та вже за місяць школи мають звільнити – готуються, що від осені школярі навчатимуться очно.

"Всі, як біля розбитого корита, ніхто не знає, як буде далі", – сказала переселенка з Херсонської області Галина Калачова, яка має 8-річного сина.

"В перший день увечері в нас в селі розбомбило будинок, чоловіка ­– на шматочки, жінці ногу відірвало. Постраждала ціла вулиця. Ми тоді в погріб бігли, в мене дитина полисіла, кругами волосся випало", – поділилася спогадами Калачова.

У мерії заспокоюють, що ніхто на вулиці не залишиться. Нині у навчальних закладах Львова лише 2,5 тис.тисячі переселенців, тоді як навесні їх було 20 тис. Людей готуються селити до гуртожитків та модульних містечок. Три з них уже збудовані, ще два зводять.

"Облаштовуємо ще кілька містечок подібного типу по місту. Одне із них в середині липня будемо відкривати для жінок, які очікують діток. Постійна динаміка переселення людей, хто був тут довше, звільняє. З’являються місця, ми одразу заселяємо", – розповів директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.  

Облаштовують нові прихистки і на Буковині. Так, у колишньому гуртожитку заводу, який понад 20 років стоявпусткою, зараз роблять капітальний ремонт.

"Ми повністю тут поміняли вікна, двері, каналізація, водопровід, повністю всю електрику зробили", – повідомив підрядник Володимир Карвацький.   

Перший поверх майже завершили. Але на ремонт усіх трьох потрібно 6 млн грн. Половину дали американські та німецькі інвестори. Ще частину грошей шукають.

"Адже ні в якому разі ці кошти не передбачалися бюджетом, тому що були більш нагальні проблеми, і ми, коли приймали бюджет, не думали, що доведеться переорієнтовуватися", – розповіла Мамаївська сільська очільницяНаталія Катрюк.  

У цьому гуртожитку зможуть оселитися 80 людей. Умови будуть комфортніші, аніж у школі, адже облаштовують окремі кімнати з санвузлами. Крім того, посадовці шукають гроші, щоб відремонтувати в області ще близько сотні приміщень. Впевнені, що встигнуть до осені і діти вчасно повернуться за парти. 

Нагадаємо, станом на кінець червня 87% українських біженців хочуть повернутися додому з-за кордону.

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