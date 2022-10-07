На Заході України справжній бум вакансій: бракує водіїв, швачок та навіть продавців

На Заході України зростає кількість вакансій - виник неймовірний попит на водіїв, швачок та навіть продавців, йдеться в ТСН.

Брак працівників виник через релокацію понад тисячі підприємств з місць, які обстрілюють росіяни.

Панчішна мануфактура, евакуйована з Луганщини, готується до запуску у Львові, адже старе виробництво у Рубіжному повністю знищили росіяни. Раніше на підприємстві працювали понад півтори сотні людей, а у Львові зараз - лише 15 з них. Працівникам обіцяють зарплату від 15 тисяч гривень гривень. "Десь 30 працівників ми зможемо забезпечити роботою, тому 15 - це наші працівники і будемо десь ще набирати з місцевих", - розповідає комерційна директорка панчішної мануфактури Ольга Ушакова.

А в у сусідній Івано-Франківськ релокувалася з Запоріжжя частина заводу кольорових металів. Для українського лідера з експорту мідного кабеля тут створили усі умови. "За сучасними мірками ми розвернулись досить швидко. 11 травня ми підписали договір оренди, а 1 серпня запустили вже діюче виробництво", - каже начальник управління експлуатації запоріжського заводу кольорових металів Олександр Ісаєв.



В Івано-Франківську взяли на роботу майже сотню нових працівників, та 40 вакансій все ще відкриті. Попри середню зарплату у 20 000 гривень - знайти робочі руки непросто, приголомшують менеджери. "Обладнання досить технологічне, тому готових працівників, я б сказав, практично не існує. Ми вимушені брати людей без досвіду і навчати їх тут на виробництві", - каже начальник виробничо-технічного управління Павло Черноус.



На Заході України вакансій нині й справді багато. Дякувати треба релокованим підприємствам, пояснює міський голова Івано-Франківська. А ще, каже, чимало вакансій утворилися, бо люди пішли на фронт. Найбільше пропозицій - у комунальній та транспортній сферах. "У нас майже на кожному комунальному підприємстві працюють внутрішньопереміщені особи. Але все рівно цієї кількості не вистачає. Навіть бухгалтери, менеджерські посади не завжди є, зайняті. Сьогодні робота є. Інше питання оплата", - пояснює міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.



Саме через це переселенці не поспішають працевлаштовуватися, вважають експерти. Адже зарплати на заході менші у порівняні з центральними та східними областями.

Через збільшення мінімалки, зарплата буде потроху рости, сподіваються чиновники. Загалом у тил евакуювалася понад тисяча підприємств, кажуть у Державному центрі зайнятості і більшість з них шукають персонал. "Продовжується затребуваність висококваліфікованих робітників, які володіють інструментом. Тобто технічні робітничі професії, трактористи, водії, токарі, для жінок - швачки, кухарі, працівники торгівельної мережі", - розповідає заступниця директора Департаменту державного центру зайнятості Олена Мельник.

Що буде з ринком праці далі, чиновники прогнозувати не беруться. Впевнені в одному - коли дійде до відбудови країни - робітничі спеціальності будуть ще більш затребувані, ніж зараз.

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