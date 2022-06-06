На заході України створили табір для російських полонених: в яких умовах утримують загарбників

На заході України створили табір для російських полонених: в яких умовах утримують загарбників

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, в яких умовах утримують полонених російських окупантів.

В одній із західних областей України створили спеціальний табір для утримання російських військовополонених, якиы наразі не підлягають обміну.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, йдеться в ТСН.

Російських військовополонених годують тричі на день та виводять на прогулянки. В камерах росіян тримають не більше ніж по восьмеро осіб – за кількістю ліжок.

Полоненим надається повноцінне харчування та медична допомога. Утримують їх окремо від інших ув'язнених.

За словами посадовців, місця тимчасового утримання окупантів, які нещодавно потрапили в полон або які можуть бути обміняні найближчим часом, є практично в кожному регіоні України. Окрім цього, створено й окремий табір із жорсткішими умовами – для полонених, яких обвинувачують у військових злочинах.

"Умови утримання хороші, годують тричі на день, медичну допомогу надають, водять на прогулянку", – розповідає один із загарбників.

Як повідомив міністр Денис Малюська, загалом умови для військовополонених ліпші, ніж для українських засуджених, бо регулюються Женевськими конвенціями. Мовляв, людяним ставленням до полонених Україна хоче показати, що є частиною цивілізованого світу, каже урядовець.

"До них не застосовується сила, катування, вони ведуть себе порядно, вони військовослужбовці, у тому сенсі, що вони слухають команди і не намагаються чинити бунтів. Хоча їх можна зрозуміти, вони чекають на обмін", – зазначив Малюська.

Міністр пояснив, що російські військовополонені – це, в першу чергу, обмінний фонд, щоб українських захисників визволити із ворожого полону.

За його словами, росіяни натомість утримують українських військовополонених у різних умовах. Подекуди до українських захисників може бути нейтральне ставлення у слідчих ізоляторах, але нерідко є випадки катувань та неналежного ставлення.

"Але ми – цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують. Але ми – не самі, тому віримо в перемогу над агресором", – підсумував Малюська.

Раніше Володимир Зеленський вперше розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у російському полоні, а також запевнив, що над їхнім звільненням працюють "найкращі фахівці".

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