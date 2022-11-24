"На Заході є певні настрої, що з окупацією Криму можна було б погодитися": Марія Золкіна

Ми підходимо до некороткого, але однозначно завершального етапу цієї війни. Це не значить, що завтра вона закінчиться. Але певні фактори, які визначають, як саме ця війна має закінчитися, саме зараз остаточно кристалізуються.

На Заході немає остаточного й єдиного розуміння, що таке перемога України, та як саме має виглядати поразка Росії. І зараз задача України - дотиснути певні країни на Заході, щоб вони не обрали проміжний варіант.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, а також дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

Проміжний варіант, за словами дослідниці, - це збереження обличчя Путіну й договороздатність російського режиму. Які умови для нас є наразі принциповими?

По-перше, - це повноцінне звільнення української території включно з Кримом.

"Попри офіційні заяви на Заході, є певні настрої, в тому числі й серед партнерів України, які неофіційно транслюються певними посадовими особами, що з окупацією Криму за певних умов можна було б погодитися. У переговорному процесі, у формулюванні того, як має виглядати перемога України, для декого Крим досі може бути тим, що може обговорюватися. Для України – ні. І один із аргументів для України – це безпекова можливість. Бо Крим – це військова база. Якщо Крим залишатиметься під контролем Росії, нова агресія може бути питанням часу, у Росії будуть розв’язані руки повторити той сценарій, який вони реалізують зараз", - вважає Марія Золкіна.

По-друге, - це репарації та трибунали.

"І тут теж до речі є певна проблема, бо частина західних країн вважає, що теоретично можна було б спробувати знайти якусь домовленість із чинним російським режимом. Це не означає, що має бути повне повернення до business as usual з Володимиром Путіним. Але навіть наявність активної телефонної дипломатії (навіть не казатиму з якої столиці, всі знають) свідчить, що з Путіним можна домовлятися" – наголошує дослідниця.

По-третє, – це збереження суверенітету України.

"Росія не має в результаті будь-яких домовленостей обмежувати право України на власний зовнішньополітичний вибір, як-то НАТО чи будь-які інші оборонні й безпекові Альянсі. На цих позиціях ми маємо стояти, щоб допомогти Заходу визначитися, як саме виглядає перемога України й поразка Росії, що буде в спільних безпекових інтересах України та Європи", - розповіла Марія Золкіна.

Також, за словами дослідниці, Захід досі не готується та не розглядає різноманітні варіанти майбутнього Росії після її військової поразки в Україні. Наразі Марія Золкіна виділяє три можливі сценарії розвитку подій:

усунення Путіна від влади його ж елітами внаслідок поразки російської армії на території України;

делегітимізація, хай і мовчазна, диктаторського режиму внаслідок військової поразки, в російському суспільстві;

початок якихось національно-визвольних рухів або принаймні заворушень, які відволікатимуть російський центральний уряд від війни в Україні.

"Все це стане можливим в результаті серйозного удару по російській спроможності воювати в Україні. Слабка армія, слабкий диктатор, недовіра до нього всередині країни, як з боку широких мас, так і його найближчого оточення… І тоді Захід просто має бути готовим, якщо складеться ситуація, коли частина еліт навколо Путіна, розуміючи, що країна стоїть перед можливістю певних територіальних втрат (і тут я не кажу про Крим - це українська територія, а саме про російські території, про національно-визвольні рухи), буде готова за його спиною пропонувати Заходу домовитися", - наголошує Марія Золкіна.

Але обов’язковою частиною цієї угоди, за її словами, має бути усунення Путіна від влади.

"Чи готовий Захід до такої пропозиції з боку російських еліт? Чи розглядають вони цей сценарій, якщо умовно за півроку на тлі військової поразки в Україні частина західних еліт запропонує альтернативного "Путін-лайт", Путіна усувають, вони погоджуються на репарації і натискають кнопку перезавантаження з Заходом? Чи Захід до цього готується? Ні. А наша задача – розглянути всі сценарії й зробити Європу готовою", - підсумовує Марія Золкіна.