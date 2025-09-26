На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили 45-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Свої дій він пояснив релігійними переконаннями.

Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, жителя Закарпаття визнали придатним до мобілізації. У грудні 2024 року йому намагались вручити бойову повістку, проте він відмовився служити в армії.

На суді чоловік провину категорично заперечив. Він пояснив, що є священнослужителем-єпископом «Свідків Єгови». Він зазначив, що завжди приходив до ТЦК за викликом, проте від бойової повістки відмовився, оскільки «для нього, як віруючої людини є неприйнятним, щоб бути у статусі військовослужбовця, а саме перебувати у військовій частині, дати присягу на вірність, носити військову форму, виконувати накази чи роботу під наглядом військових. Важливо не робота, яку він може виконувати, а статус військовослужбовця, який він може прийняти через своє сумління і релігійні переконання».

Суд пояснив, що «на теперішній час українське законодавство не передбачає законної можливості військовозобов`язаного відмовитися від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за релігійними переконаннями. Альтернативної служби під час воєнного стану українське законодавство також не передбачає».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

