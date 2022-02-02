На Закарпатті чоловік побив дівчину, бо вона була в компанії із залицяльником з іншого села

На Закарпатті чоловік побив дівчину, бо вона була в компанії із залицяльником з іншого села

23-річна потерпіла відпочивала у селі у компанії хлопця з іншого населеного пункту.

У с. Брід, Іршавського району Закарпатської області місцевий житель напав на компанію молодих людей. Його обурило те, що чоловік не з його села відпочивав у компанії двох місцевих дівчат.

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Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік помітив, як 23-річна потерпіла та її сестра виходили з місцевого кафе у компанії хлопця не з їхнього села. Його це обурило і він накинувся на людей. Під час сутички нападник вдарив кулаком 23-річну дівчину.

На суді підозрюваний вину визнав частково. Він розповів, що його обурило те, що немісцевий чоловік відпочивав у їхньому селі та з їхніми дівчатами. А потерпілу він нібито вдарив випадково. Він переконував, що із дівчиною вже помирився.

Потерпіла на суді розповіла, що вона із сестрою відпочивала в компанії свого хлопця. Коли це помітив нападник, то спочатку кинувся лупцювати "чужинця". Вона ж хотіла розборонити чоловіків, через що односельчанин її вдарив. Вона підтвердила, що конфлікт стався через те, що її знайомий був не місцевим жителем.

"Чужинець", який у селі Брід відпочивав у компанії двох місцевих дівчат, розповів, що спочатку нападник накинувся на нього через те, що він приїхав до села. Тоді він вдарив потерпілу, яка намагалась припинити конфлікт.

У матеріалах слідства йшлось про те, що 23-річна потерпіла після інциденту викликала поліцію, зазначивши, що місцевий житель напав на неї та її хлопця.

Суд визнав підозрюваного винним за ч.1 ст.125 КК України та оштрафував його на 850 грн.

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