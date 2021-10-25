На Закарпатті дитина прокусила іграшку і ледь не померла: як рятували малюка

Врятувало хлопчика те, що сім'я живе недалеко від лікарні.
Іграшку, що ледь не вбила дитину, придбала в магазині жителька Закарпаття. 5-річний хлопчик прокусив неонову паличку китайського виробництва і почав задихатися.
Про це 25 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Медики одразу ввели дитині сильнодіючі протиалергічні препарати.
"Набряк може опускатися нижче до гортані й до трахеї і це ускладнює дихання. Тому треба реагувати миттєво. Це може ще призвести до системної реакції організму - анафілактичного шоку", - пояснює алергологиня Оксана Коваль.
У магазині, де мати купила іграшку, ще чотири таких і досі лишаються на вітрині. Продавці кажуть, зняти товар з продажу не мають права, проте тепер, мовляв, покупців попереджають.
Своєю чергою мати постраждалої дитини переконана - таке попередження має бути на упаковці чи етикетці.
На упаковці зазначено, що товар із Китаю імпортує житомирське товариство. У Держпродспоживслужбі зазначають, що достеменних відомостей про такого імпортера в них немає. А з такого питання до них ніхто не звертався. Здійснювати ж позапланову перевірку Держпродспоживслужба має право вразі звернень спожівачів.
Але ж відповідальних все ж шукатимуть. Якщо потерпілі не мовчатимуть.
"Споживач зобов‘язаний чітко зафіксувати, у кого він отримав послугу або продукцію. Якщо мова йде про порушення прав дитини, коли безпосередньо може виникати загроза життю чи здоров'ю дитини, то такі питання на сьогоднішній день розглядає і прокуратура", - пояснює представник ГО із захисту прав споживачів Володимир Поляк.
Тоді весь товар із продажу вилучають, а потерпілі через суд можуть сподіватися на матеріальне та моральне відшкодування. Проте такі справи до суду доходять вкрай рідко.
"Споживачі не хочуть втягуватися у судові тяганини. Зазвичай йде звернення до магазину, або до продавця й вирішується на місці чи з заміною товару, чи поверненням коштів", - зазначає юрист Павло Мельник.
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Авторка: Світлана Деніщук