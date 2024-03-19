На Закарпатті хлопець намагався вчинити самогубство у ТЦК: чи дійсно харків'янин був ухилянтом – всі деталі

Скандал із Хустським ТЦК набирає обертів на Закарпатті – 28-річний харківянин звинувачує працівників військкомату в побитті і доведенні до спроби самогубства. Про викрадення хлопця повідомила його дівчина. Вона стверджує, що прикордонники забрали Євгена з готелю у місті Виноградів, яке неподалік від Угорщини, і звинуватили у спробі незаконного перетину кордону. Потім передали в ТЦК, де за словами чоловіка, його жорстоко побили. У ТЦК усі звинувачення відкидають. Справою вже зацікавилася поліція. Провадження відкрили одразу за двома статтями. Що сталось насправді, йдеться в ТСН.

28-річного харків'янина Євгена Хабарова до лікарні Хуста шпиталізували після спроби самогубства - саме так зазначено у поліцейській документації. Чоловік каже, що у Закарпатському терцентрі комплектування його так сильно побили, що намагався вкоротити собі віку.

Представники військової служби правопорядку свідчення в чоловіка беруть прямо у палаті.

Все почалось у Мукачеві, куди Євген з дівчиною приїхали на відпочинок. Там пробули три дні, далі дівчина повернулась у Львів на роботу. А Євген рушив у Виноградів – це містечко неподалік угорського кордону. Забронював номер у готелі. Під час поїздки, каже, познайомився з чоловіком, який теж їхав у цей самий готель.

Вони чомусь разом поселилися у готель в один номер, а вже за годину до них у двері постукали прикордонники і заявили, що чоловіки хочуть незаконно перетнути кордон.

"Ну все, типу "ви попалися, вам хана, що ви тут робите, намагаєтеся кордон перетнути", – згадує хлопець.

Євген запевняє, що зізнання про намагання нелегально перетнути кордон підписував під тиском. Далі його передали працівникам ТЦК.

В ТЦК в Іршаві його направили на військово-лікарську комісію, коли відмовився її проходити- перевезли до терцентру комплектування Хуста, де розташована рота охорони. Там на Євгена вже чекала поліція.

"Каже, допоможіть, мене викрали. На що вони кажуть, давайте пройдемо в приміщення ТЦК і ви напишете заяву про це. На той момент він розуміє, що ніхто йому не допоможе і він починає бігти. В цей момент за ним починають бігти працівники ТЦК", – розповідає дівчина Євгена.

"Мене повалили, били лежачи руками, ногами і потім я зрозумів, що почав трохи втрачати свідомість і вони потягли мене по асфальту за ноги", – додає хлопець.

Бити, розповідає Євген, його продовжили і у приміщенні. Тоді він нібито вирішив покінчити життя самогубством.

"Я дочекався, поки всі військові ляжуть. В мене з собою були пігулки, які приймав після операції, пішов в туалет, розбив дзеркало і порізав собі вени, далі я знепритомнів", – зазначає харків'янин.

Згодом стане відомо, що значно перевищивши дозування, чоловік випив транквілізатор, який йому прописали після нещодавньої операції на руці. Його шпиталізували до лікарні. Після інциденту у ТЦК із пресою не спілкуються, утім на сторінці у соцмережах виклали свою версію подій.

"У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. ...громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові.

Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду.

Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин", – йдеться в повідомленні Закарпатського ТЦК.

Хто каже правду, нині розбираються поліція та військова прокуратура.

"Наразі у прикордонну службу і ТЦК скеровано листи щодо ініціювання проведення службових перевірок, призначено судово-медичну експертизу", – каже речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

"Правова кваліфікація за статею 120 кримінального кодексу України. Тобо мова йде про доведення до самогубства. Поки у справі немає визначеного статусу підозрюваних", – додають у Нацполіції Закарпаття.

Ще одне провадження – по статті "перевищення службових повноважень". Саме Хустський ТЦК нещодавно фігурував і в інших скандалах. Його працівників вже звинувачували у побитті. Розслідування ще триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

"Вам хана!" Чоловік стверджує, що його викрала ТЦК, били ногами, тягли по асфальту за ноги

Раніше повідомлялося, що працівники ТЦК у Львові викрали волонтера і направили до Рівного.

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