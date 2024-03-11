На Закарпатті лікар ґвалтував чоловіків і знімав це на відео: шокувальні подробиці злочину

Лікаря із Закарпаття підозрюють у тому, що він вводив пацієнтів у медикаментозний сон, ґвалтував і знімав все на відео. У поліції кажуть: мають дані про щонайменше 1о потерпілих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

Як викрили медика, підозрюваного у сексуальному насильстві

За даними поліції лікар-ендоскопіст, якого підозрюють в сексуальному насильстві щодо пацієнтів, працював у поліклінічному відділенні Іршавської міської лікарні. Після звинувачень, він написав заяву на звільнення.

Колеги кажуть, за майже 30 років його роботи жодних збочень за ним не помічали. Не скаржилися на нього і пацієнти.

Але місяць тому, розповідає директор, в лікарні стався справжній скандал. Один з пацієнтів після процедури заявив - лікар його домагався.

"Нас повідомили правоохоронні органи, що був дзвінок на 102 про дії сексуального характеру від нього до пацієнта. Після того, як прибули правоохоронці, почали слідчі дії і у нього в кабінеті і вдома. І там вже вилучили і фото, і інші докази", - каже директор Іршавської міської лікарні Сергій Караслай.

Сергій Караслай

Що кажуть у поліції

Під час обшуку в телефоні підозрюваного правоохоронці знайшли десятки інтимних фото та відео пацієнтів. А згодом писати заяви на медика почали й інші потерпілі.

"Ми одразу відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Було проведено всі необхідні слідчі дії. І зібравши достатньо доказів наші слідчі повідомили медику про підозру. З того що у нас є у матеріалах кримінального провадження, тобто де дійсно люди звернулися - то у нас є 10 таких фактів", - каже речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Колеги кажуть, що підозрюваний "був спокійною людиною і сумлінним працівником"

Колеги підозрюваного ошелешені. Мовляв, 56-річний лікар був спокійною людиною і сумлінним працівником. До того ж жодних препаратів, якими міг вводити пацієнтів у медикаментозний сон за протоколом не використовував.

Іршавська міська лікарня

"Спокійна, адекватна людина. Ніяких претензій від пацієнтів не було. Ви розумієте - не можливо, щоб там нікого не було. Там постійно люди ходили, другий поверх. Люди були, колеги ходили", - каже заступник директора по поліклінічній роботі Андрій Панько.

"Він не мав доступу до жодних сильнодіючих препаратів. Він звичайний лікар-ендоскопіст. І такого поняття, як ввести у медикаментозний сон? Для цього ж треба реаніматолога. Це ж така процедура, що не просто вколов і все людина спить. Так не буває", - додає директор Іршавської міської лікарні Сергій Караслай.

За словами правоохоронців, справа щодо медика вже на завершальному етапі й невдовзі її передадуть до суду. Підозрюваному інкримінують сексуальне насильство. Зараз він під нічним домашнім арештом. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше закарпатські журналісти повідомили, що лікар своїми жертва обирав чоловіків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Лікар давав пацієнтам препарати для втрати свідомості, а потім ґвалтував їх!

Читайте також: