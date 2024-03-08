На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів-чоловіків, але цим усе не закінчувалося: подробиці гучної справи

Закарпаття гуде. Лікар накачував своїх пацієнтів ліками і, поки вони були у відключці, ґвалтував. Жертви — чоловіки. Всі процеси лікар знімав на відео.

Всі подробиці цього жахіття розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Лікар-гвалтівник?

Таке неможливо уявити навіть у страшному сні. На Закарпатті пацієнти, нічого не підозрюючи, зверталися до лікаря, а натомість ставали жертвами сексуального насилля. Але і це ще не все. Лікар ґвалтував пацієнтів-чоловіків і знімав усе на відео. Про жахіття в одній із місцевих лікарень розповів журналіст Віталій Глагола. Він і назвав ім’я ґвалтівника.

“Лікар Іршавської лікарні, Ковач Юрій Степанович, на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги”.

Що відомо про скандал

А ось і цей самий Ковач Юрій Степанович.

Юрій Ковач / Telegram Віталій Глагола

Взагалі він займався діагностикою. Натомість, цей, так званий, лікар, доки пацієнти були “у відключці”, ґвалтував чоловіків і на пам’ять усе це собі знімав на телефон. Лише за січень у смартфоні медика знайшли 260 фото та відео інтимного характеру, а от скільки часу він таке робив і скільки насправді чоловіків постраждали, можна лише здогадуватися.

Інший місцевий журналіст Роман Келемен зазначає, що крім цього, лікар ставив фото оголених чоловіків на аватарку їхніх номерів, і коли вони йому дзвонили, висвічувались фото з непристойною поведінкою лікаря з пацієнтом. А викрив лікаря у домаганнях до пацієнтів колега, і то тому, що застукав “на гарячому”.

Але навіть не це вас шокує найбільше. Як з’ясували журналісти пізніше, багато хто з інших медиків лікарні були в курсі, що відбувається за дверима кабінету ґвалтівника, але довго мовчали.

Про інцидент стало відомо лише наприкінці лютого, нині “лікар” звільнений. І це сталося лише після того, як одна з жертв звернулася врешті до поліції. У пресслужбі поліції місцевому виданню відповіли, що медику наразі повідомлено про підозру і його відправили під нічний домашній арест. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до семи років. Однак офіційних заяв від поліції на момент запису відео не було.

Реакція українців

Справа вже набула широкого розголосу в українських ЗМІ та соціальних мережах. Люди шоковані вчинками лікаря та вимагають справедливого покарання.

В мене шок, що то робив лікар і що таке на Закарпатті діється

Який жах! Просто не вкладається в голові…

Дуже шкода що в нашому суспільстві винна жертва а не насильник. І зізнатись в тому, що над тобою скоїли наругу для більшості дуже важко. Бо зважаючи на те, що лише за січень 260 чоловіків, думаю, і раніше були випадки. І хтось з них міг здогадатись, після того як приходив до себе, що щось тут відбувалось не те, але мовчали. Потерпілим — міцної психіки і справедливого суду.

Я думала таке тільки у фільмах жахів буває

Що робити жертвам насилля?

За інформацією місцевих видань, на подію вже відреагували в Міністерстві охорони здоров’я України. Там пообіцяли провести службове розслідування та вжити відповідних заходів. Це жахлива трагедія, яка свідчить про те, що навіть у найвідповідальніших професіях трапляються люди, які можуть зловживати довірою до себе.

Важливо, щоб такі випадки не залишалися безкарними, а винні несли відповідальність за свої дії. Якщо ви стали жертвою насилля — не мовчіть. Ми розуміємо, як тяжко у цьому зізнатися навіть самим собі, не говорячи про правоохоронців і так далі. Втім, якщо з вами, на жаль, стається подібне, ось кілька ресурсів, які можуть вам допомогти.

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства

Національна дитяча гаряча лінія

Екстрена психологічна допомога

Ну й мусимо нагадати, що у нашій країні існує презумпція невинуватості, тож провину лікаря ще має довести слідство та суд.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ НА ЗАКАРПАТТІ: лікар накачував ліками й ґвалтував пацієнтів! Жертви - чоловіки!

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