На Закарпатті п'яний водій в'їхав у натовп людей: 6-річна дівчинка загинула на місці (фото, відео)

Водій ледь тримався на ногах, рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 11 разів.

У селі Руське, що на Закарпатті, водій увігнався у натовп дітей, які гралися біля будинку. Керманич на швидкості зніс дерево, електричний стовп і наїхав на людей. 6-річна дівчинка опинилася під колесами авто й загинула на місці. 27-річну жінку з немовлям забрала швидка. Свідки стверджують, водій був п'яний і ледь тримався на ногах.

Деталі – у сюжеті ТСН.

Трагедія сталася близько 9-ї вечора. Свідки бачили, як водій на шаленій швидкості влетів у дітей, коли вони гралися на узбіччі. Від удару 6-річна дівчинка загинула на місці. Постраждала і 27-ми річна жінка з немовлям, яка в той час наглядала за малими.

Місце, де сталася страшна аварія / Фото: ТСН.ua

"Я ще дітям крикнула – швидко всі в сторону, бо дуже швидко летить. А ще й отак веляв дуже", – розповідає одна із постраждалих Іванна Мартин.

Одна із постраждалих Іванна Мартин / Фото: ТСН

Іванна каже, в момент удару поряд з нею було щонайменше п'ятеро сусідських дітей. На щастя, більшість встигли відскочити. Сама жінка тримала на руках 9- місячну племінницю. Зараз дівчинка з численними забоями у лікарні.

"Водій так крутанув, газонув і прямо у дітей… Ми всі збіглися, тут купа пилу була, а "бум" такий, ніби взірвалася бомба", – згадує сусідка.

Авто знесло дерево, бетонний стовп і, наїхавши на маленьку Тамару, причавило її. Бабуся дівчинки каже – кинулася витягати онучку з-під авто, але було вже пізно.

"Дитина одразу померла, одразу посиніла. Він переїхав їй ніжки", – розповідає Тетяна Гудима, бабуся загиблої дівчинки.

Тетяна Гудима, бабуся загиблої дівчинки / Фото: ТСН

Жінка не може припинити плакати. Каже – опікувалася онучкою, бо мама дівчинки померла два роки тому. Батько на заробітках.

"Вона в перший клас мала тепер йти, минулого тижня був випускний у садочку. Така смерть… Боже милий", – плаче жінка.

Без сліз згадувати про маленьку Тамару тут не може ніхто.

"Золота, красива, життєрадісна дитинка була… Співала, танцювала... Шість рочків", – плаче сусідка.

37-ми річний водій, який скоїв смертельний наїзд, місцевий. Люди кажуть, він часто сідав за кермо п’яним і влаштовував ДТП. А в день, коли сталася ця аварія – ледь тримався на ногах.

Винуватець трагедії / Фото: Національна поліція Закарпатської області

"Він п’яний ледве з машини вийшов. Казав, що дитина дорогу перебігала, але це не правда, вона гралася на узбіччі", – каже сусід.

Інший чоловік розповідає: "Збіглися сусіди і хотіли його прикінчити, самосуд над ним зробити".

Розбита автівка винуватця смертельної аварії / Фото: Національна поліція Закарпатської області

Те, що винуватець ДТП не раз притягався до відповідальності за порушення правил підтвердили і в поліції, як і те, що в момент аварії він був п’яним. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 11 разів.

Зараз чоловік перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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