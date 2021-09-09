На Закарпатті поблизу мінерального курорту горів готель: названо попередню причину займання

Пожежникам довелося рятувати з вогняної пастки чоловіка.

На Закарпатті ліквідовують наслідки пожежі. Там, поблизу мінерального курорту на Свалявщині, загорівся двоповерховий готель.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 9 вересня.

Також читайте В Умані в гуртожитку сталася пожежа: постраждали шестеро неповнолітніх

Пожежникам довелося рятувати з вогняної пастки чоловіка, який перебував у кімнаті на другому поверсі і самостійно вибратися не встиг. Зрештою, його евакуювали за допомогою драбини.

Пожежа охопила покрівлю готелю. Припускають, що саме там і виникло займання.

Попередньою причиною НП у поліції називають закорочення.

Новини України: на Закарпатті горів двоповерховий готель

Нагадаємо, у курортній Затоці сталася масштабна пожежа на базі відпочинку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання