На Закарпатті поблизу мінерального курорту горів готель: названо попередню причину займання

Пожежникам довелося рятувати з вогняної пастки чоловіка.
На Закарпатті ліквідовують наслідки пожежі. Там, поблизу мінерального курорту на Свалявщині, загорівся двоповерховий готель.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 9 вересня.
Пожежникам довелося рятувати з вогняної пастки чоловіка, який перебував у кімнаті на другому поверсі і самостійно вибратися не встиг. Зрештою, його евакуювали за допомогою драбини.
Пожежа охопила покрівлю готелю. Припускають, що саме там і виникло займання.
Попередньою причиною НП у поліції називають закорочення.
Нагадаємо, у курортній Затоці сталася масштабна пожежа на базі відпочинку.