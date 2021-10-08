На Закарпатті поховали дівчинку, яку забив вітчим: батько не тямився від горя, а мати - зникла

На Закарпатті поховали дівчинку, яку забив вітчим: батько не тямився від горя, а мати - зникла

Нелюда уже взяли під варту. 5-річну рідну сестричку Майі та двох зведених поки що забрала бабуся.

На Закарпатті поховали 10-річну дівчинку, яку до смерті побив вітчим. Її батьки були розлучені - Майя жила з матір'ю та її обранцем. Пропускала школу, бо доглядала за молодшими дітьми і терпіла постійні знущання та побої. Лише після трагедії з'ясувалося - про це знало багато людей. Але мовчали і бездіяли.

Про байдужість, яка коштувала дитині життя, повідомляє журналістка Світлана Денищук для ТСН.ua.

Попрощатися з 10-річною Майєю, яку до смерті забив вітчим, прийшли десятки людей, які, дивлячись на убитого горем батька, не могли стримати сліз і обурення.

"Він оббивав пороги всюди і він не зміг забрати дитину. Він просто не встиг", - говорить жителька села.

Востаннє, за тиждень до трагедії, батько повідомив, що хоче забрати дитину до себе від матері і звернувся до служби у справах дітей, вони мали навідатися до дівчинки наступного дня, але не знайшли часу упродовж усього тижня.

"Зверталася бабуся. Звертався тато. Написали заяву, але не було ніякого реагування", - розповідає односельчанка.

Скерували інформацію на місце - а там запізнилися - виправдовуються в обласній соцслужбі.

"Чоловік повідомив, що дитину змушують багато працювати, доглядати за іншими дітьми, б'ють. Дитина часто пропускає школу. Цю інформацію було одразу скеровано до служби у справах дітей Сюртівської громади . За фактом вони не встигли перевірити, адже в неділю повідомили, що дитина померла", - зазначила керівниця служби у справах дітей Закарпаття Світлана Якіміліна.

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Дівчинка й справді школу майже не відвідувала, але завжди приносила довідки про хворобу, тому - кажуть тепер вчителі - не виникало підозр. А що Майя ходила в синцях, мовляв, теж дізналися вже після трагедії.

"Діти кажуть, шо вона зняла кофту бо було дуже жарко на фізкультурі і на руках були синяки. Вони мені просто про це не сказали", - говорить класна керівниця Катерина Пелешко.

А от у селі, де росла дівчинка, про знущання добре знали. Але теж мовчали - боялися вітчима. Він - колишній в'язень. До того ж дуже агресивний.

"Сидів 7 років у тюрмі. Що можна очікувати від такої людини? Що він зміниться колись?" - говорить один з сусідів.

"В суботу він приходив до мене розбиратися. Він сказав, що я чутки розпускаю. Я - все, що зробила - подзвонила татові і сказала, що треба дітей забирати, бо їх б'ють", - розповідає односельчанка.

Тепер сусіди припускають, саме це і розлютило чоловіка, а всю агресію він вихлюпнув на дитину. Того дня місцеві бачили Майю босоніж у полі, вона тікала з дому. Її ніхто не прихистив і не захистив. Увечері дівчинку вітчим побив знову - з такою силою, що до ранку вона померла. Мати все знала, але не заступилася, і навіть "швидку" побитій доньці не викликала. Чому - так і не пояснила. У поліцію подзвонив сам вітчим.

"Близько 5 години ранку до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що напередодні увечері сам у стані алкогольного сп'яніння наніс тілесні ушкодження дівчинці, а вже, коли прокинувся вранці, виявив її без ознак життя", - зазначає речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Нелюда уже взяли під варту. 5-річну рідну сестричку Майї та двох зведених поки що забрала бабуся. Де мати, ніхто не знає. На похороні доньки її не було.

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Авторка: Світлана Денищук

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