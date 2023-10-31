На Закарпатті розлучений батько двох дітей відмовився мобілізуватись: як його покарали за ухиляння

Чоловік працює на АЗС, на утриманні, крім дітей, має хвору матір.

На Закарпатті до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, працівника АЗС, який має на утриманні двох малолітніх дітей і хвору матір поважного віку та який відмовився від військової служби.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Про самого чоловіка та обставини, які передували винесенню такого вердикту, суд повідомив таке:

"Уродженець міста Мукачева з вищою освітою, офіційно не працює, розлучений. Має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимий. Пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний здоровим".

Того ж дня, коли мукачівець пройшов ВЛК, він написав заяву про відмову від проходження військової служби.

Вже на допиті в суді чоловік пояснив свою позицію. Він повідомив суду, що відмовився від військової служби через те, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей і хвору 74-річну матір.

Суд визнав чоловіка винним в ухилянні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але цей строк суд призначив умовно, з іспитовим терміном у 3 роки.

Раніше повідомлялося, що екскомандир з "Айдару" проаналізував втрати Росії та України.

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