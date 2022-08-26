На Закарпатті стратегічний об’єкт перетворився на стихійне сміттєзвалище: активісти взялися це виправити

Водосховище живить тамтешню гідроелектростанцію, але буквально тоне у смітті. За два роки волонтери вже вивезли звідти близько ста тонн непотребу, але це мала частина того, що досі лежить на березі, йдеться в ТСН.19.30.

Вільшанське водосховище створене 70 років тому задля живлення унікальної ГЕС, що стоїть одразу на двох річках. Утім, зараз водосховище більше схоже на сміттєзвалище, сюди непотріб, який скидають у річки місцеві, несе вода.

Аби прибрати територію біля греблі зібралося понад дві сотні екоактивістів. Окрім місцевих, на толоці багато переселенців, Марина з Донеччини. «Там залишилися батьки. Переживаєш за них, за хлопців, які там зараз. Але добре, що є робота, є ось такі заходи, де можна відволіктися», - каже дівчина.

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А Ірина Галай – перша українка, що підкорила Еверест. Народилася та живе на Закарпатті, стан місцевого довкілля їй болить. «Я вам скажу, що це проблема не тільки України. На всіх континентах, де я була, напевно тільки окрім Альп, дуже багато сміття завжди у горах», - переконує вона.

Прибирання водосховища свого часу ініціювала родина місцевих екоактивістів - Олена та Роман Жуки. Вони згуртували навколо себе небайдужих. З початком війни Роман вирушив на фронт і загинув, а його справу продовжують однодумці. «Він завжди казав: «Не запам’ятовуйте наших імен, а запам’ятовуйте наш посил», - каже Юлія Іващук.

За два роки зібрали сто тонн непотребу. Нині сміття ще й сортують.

Непотріб на греблю зносило десятиліттями. З гірських сіл централізовано не вивозять сміття, тож селяни кидають його до річки, мовляв, вода забере. Сміття не вивозять, бо приватні перевізники по горах його збирати не хочуть, так кажуть голови сільських громад, які мають укладати договори на вивезення сміття.

«Голови територіальних громад були притягнуті до відповідальності. Колочавська територіальна громада – були розрахунки на суму 46 тисяч, Синевирська - на 25 тисяч», - розповідає начальниця відділу державного екологічного нагляду поводження з відходами та небезпечними речовинами і Закарпатській області Діана Попович.

Та штрафи справу суттєво не зрушили. Поки посадовці думають, куди дівати сміття, воно накопичується, а прибирають його лише активісти. Цього разу гуртом вивезли з греблі 52 тонни непотребу.

Ми з вами неймовірно потужна сила, чи знали ви про це!? Екопікнік #15 вивезено з берега Закарпатського моря: - Скло -... Опубліковано Chysto.de Вівторок, 23 серпня 2022 р.

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