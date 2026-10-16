На Закарпатті священика підозрюють у розстрілі п’ятьох людей за зрізане біля церкви дерево: приголомшливі деталі

Священика, підозрюваного у вбивстві людей, затримали протягом години / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про моторошний розстріл п’ятьох людей на Закарпатті, у селі Вишково. У цьому злочині підозрюється 45-річний місцевий мешканець, колишній священослужитель.

За даними джерел ТСН.ua події «чорного» четверга, 15 жовтня, розвивались так: «Священик, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов на територію домогосподарства іншого місцевого мешканця та почав конфліктувати із ним через дрова. Через якийсь момент він пострілом із мисливської рушниці вбив господаря. За мить ще одним пострілом поранив матір господаря. Ще за мить стрілець вбив ще одного односельця (випадкового перехожого). Далі, ще за мить, вистрілив ще у двох людей-пенсіонерів».

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Офіційно у відділі комунікацій поліції Закарпатської області в коментарі для ТСН.ua повідомили, що стрілець був оперативно розшуканий та затриманий, а згодом йому було повідомлено про підозру.

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«Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки. Згодом у лікарні померла 86-річна жінка. Ще двоє чоловіків віком 72 та 86 років із вогнепальними пораненнями перебувають у медичному закладі», — повідомила поліція Закарпаття.

Стрілянина на Закарпатті: що кажуть про сусіда у селі

ТСН.ua поспілкувався із односельцями підозрюваного.

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП в Закарпатській області

«Крім того, що він був священиком, цей чоловік був ще мисливцем і цим пояснюється у нього наявність зброї. Час від часу він підробляв заготівлею дров, тому конфлікт, який виник у нього, стався начебто на цьому підґрунті. За моїми даними, цей чоловік зловживав алкоголем. Після того, як вип’є, то його психічний стан змінювався на агресію. У селі кажуть, що він після вбивства людей втік, але за годину його спіймали. За цей час він встиг сховати рушницю, але її теж вже знайшли. До речі, одного з чоловіків, у якого стріляв священик, врятував від смерті телефон. Дріб влучила в телефон, який той чоловік тримав перед собою», — розповів нам адміністратор місцевої інтернет-спільноти «Твоє Вишково» Василь.

Рушниця священика. Фото: ГУНП в Закарпатській області

За його словами, це вбивство — далеко не перший кримінальний випадок з цим священиком.

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«Було таке, що він стріляв по ліхтарях на вулиці, декілька років тому намагався зарізати іншого священика. Порізав йому шию. Але зауважу, що коли він, підозрюваний, був тверезим, то виглядав абсолютно нормальною людиною. Те, що сталося — для всього нашого селища шок. По факту він йшов селищем та стріляв у тих, кого бачив. І при цьому вигукував матюки. Наскільки відомо, у нього є дружина та діти», — резюмував Василь.

Односельці священика стверджують, що той свого часу порізав іншого служителя церкви. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Своєю чергою, речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що в рамках досудового розслідування перевіряється версія вбивства через конфлікт, який начебто стався через дрова. Вона зауважує, що остаточний висновок зробить слідство після того, як поспілкується із потерпілими, які вижили.

Водночас інше джерело ТСН.ua у правоохоронних органах повідомило з посиланням на розповіді мешканців Вишково, що свого часу на земельній ділянці, яку священик вважав своєю, хтось зрізав дерево. Місцеві мешканці уточнюють, що, можливо, йдеться про дерево, яке росло біля церкви і дійсно кимось було зрізане.

«Ця обставина не давала спокою нинішньому затриманому», — кажуть правоохоронці, коментуючи ймовірні мотиви розстрілу людей.

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Крім того, у поліції Закарпаття підтверджують, що затриманий і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців та навіть мав судимості за скоєні раніше хуліганства й незаконне поводження зі зброєю.

Як з’ясував ТСН.ua, а пізніше нам це підтвердила поліція, у Хустському районі є ще одна людина, прізвище та ім’я якою збігаються з даними затриманого. І та людина, як з’ясувалось, теж був священиком, який свого часу записував відео з оголеними статевими органами та робив інтернет-розсилку. Правоохоронці нам розповіли, що спочатку, коли дізнались про прізвище стрільця, навіть подумали, що вбивство скоїв любитель «полунички», але потім, після з’ясування обставин та зібрання доказів, виявилось, що до вбивства причетний інший священик з таким прізвищем та ім’ям, який наразі і є затриманим.

За що раніше судили священика-рецидивіста: деталі

Як з’ясував ТСН.ua, 12 років, у листопаді 2014 року, Хустський районний суд виніс вирок нинішньому стрільцю, який тоді був визнаний винним у хуліганстві. Йдеться про справу № 309/3434/14-к, деталі якої містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно вироку, протягом 8,5 годин 25 червня 2014 року він кинув каміння у лобове скло чужого автомобіля, який рухався вулицею селища, після цього штовхнув випадкового велосипедиста, а коли той впав — побив його, а потім жбурнув камінням по автівці своєї сусідки.

Після того, як люди викликали поліцію і на місце події приїхали правоохоронці, священик почав погрожувати їм німецьким багнетом та нацьковувати на останніх собаку.

У листопаді 2014 року суд оголосив вирок. У священика конфіскували ніж, стягнули на користь держави 183 гривні та 54 копійки (витрати, пов’язані із проведенням експертизи) та призначили 3 роки ув’язнення, але умовно. Тобто фактично відпустили, надавши річний іспитовий термін. Тоді суд аргументував це тим, що є зокрема такі пом’якшувальні обставини як наявність трьох малолітніх дітей та щире каяття.

Сьогодні, 16 жовтня, пресслужба Закарпатської обласної прокуратури повідомила, що Хустський райсуд постановив взяти підозрюваного під варту. Йому інкримінують вбивство та замах на вбивство. Якщо вина буде доведена в суді, то священику загрожує довічне позбавлення волі.

Затриманого арештували на час проведення слідства. Фото: Закарпатська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що жінка розстріляла трьох людей і повернулася на місце злочину як поліцейська. У США поліцейську засудили до смертної кари за потрійне вбивство під час пограбування ресторану. Після стрілянини вона повернулася на місце злочину разом із правоохоронцями

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