На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку: у Мережі бунт — чому вони досі на свободі

Найближчим часом може отримати продовження гучна справа про зґвалтування підлітками 14-річної дівчини на Закарпатті, яке сталось у 2021 році.

Нагадаємо, більше 3 років тому цей злочин набув великого резонансу через те, що в селі була зґвалтована 14-річна мешканка, а згодом в Мережі причетні до цього злочину виклали відео знущань. Суд, який відбувся над обвинуваченими підлітками (серед них є два брата-близнюка), покарав їх умовними термінами ув’язнення. На таке рішення щодо покарання кривдникам 14-річної дівчини свого часу відреагували лідери громадської думки, місцева влада та Омбудсмен України Дмитро Лубінець, висловивши своє обурення та занепокоєння.

Зараз добігає кінця повторний, другий судовий процес. Але, як виявилось, і під час нього з’явились нюанси, які можуть бути ознаками затягування судового процесу. Не виключається, що справу будуть розглядати втретє. Зараз, напередодні фінальних засідань, мати братів-близнюків, яка є їхнім законним представником, перебуває в лікарні.

В той же час в соцмережах декілька тисяч дописувачів відреагували на те, що винні у згвалтуванні досі не покарані. Одна з дописувачок так прокоментувала ситуацію: "Страшно жити поруч".

Що ж знову сталось у цій гучній історії - подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла адвокатка Наталія Баранова, яка захищає інтереси потерпілої дівчини.



"Мати обвинувачених виступає їхньою законною представницею у суді, оскільки так вимагає закон, якщо обвинувачені є неповнолітніми. Саме тому її залучили до справи. Однак зараз хлопці вже повнолітні, вони дієздатні та мають кваліфікованих захисників", — каже Наталія Баранова.



Та додає: "Крім того, у всіх судових засіданнях присутній представник служби у справах дітей. Тому, на нашу думку, навіть відсутність законного представника на судових засіданнях не порушує прав обвинувачених. Це не дає жодних переваг потерпілій стороні та не впливає на справедливість процесу. Такий підхід відповідає актуальній практиці Верховного Суду".



За даними адвокатки, потерпіла дівчина отримала тяжку морально-психологічну травму через злочин.



"Її емоційний стан залишається дуже складним, адже судовий процес триває вже понад 3,5 роки, а рішення у справі досі немає. Це вже друге коло судового розгляду справи, і дівчинку знову змушують переживати весь жах ситуації, який завдав їй болю, з самого початку. Така ситуація лише посилює її страждання та травмує її знову", — каже Наталія Баранова.

Та зауважує, що потерпіла вважає справедливим, щоб її кривдники отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Резюмуючи, Наталія Баранова каже, що зараз судовий процес дійсно знаходиться на фінішній прямій.

"Ще на початку жовтня потерпіла сторона була готова переходити до дебатів: усі необхідні докази були досліджені, свідки та обвинувачені допитані. Проте, тоді попередні захисниці обвинувачених подали клопотання про закриття справи через те, що нібито потерпіла не з'являється на судові засідання та не підтримує обвинувачення. Важливо підкреслити, що суд сам на початку судового розгляду прийняв рішення про слухання справи без потерпілої. Через таке клопотання захисниць суд був вимушений відкласти завершення розгляду справи та врешті відмовив захисницям", — каже адвокатка.



Та додає: "Наступного разу двоє обвинувачених намагалися мобілізуватися через Обухівський ТЦК. Тоді представники Міністерства оборони України оперативно відреагували на цей факт та повідомили, що обвинуваченим відмовили у мобілізації, а у Обухівському ТЦК проведуть перевірку. Після цього припиняли співпрацю зі своїми захисницями та просили час на залучення нових. Нові захисниці своєю чергою просили додатковий час для ознайомлення з матеріалами, відкладали засідання через зайнятість в інших справах, через хворобу дитини однієї із захисниць, втому іншої захисниці, відводи головуючому судді".



За словами Наталії Баранової, фінальне засідання, яке мало бути 27 грудня, перенеслося через погане самопочуття матері одного з обвинувачених, яка є його законною представницею.



"Її госпіталізували в ніч перед засіданням. Мати інших двох обвинувачених через погане самопочуття попросила заслухати її виступ на наступному засіданні, яке планувалося на 10 січня. Однак це засідання також не відбулося через госпіталізацію матері цих обвинувачених. Наразі Вища рада правосуддя розглядає питання дострокового припинення відрядження головуючого судді у справі. Якщо таке рішення буде ухвалено, це означатиме, що справу знову доведеться розглядати спочатку – уже втретє", — каже адвокатка.

Визнали провину, у в'язницю не потрапили

В прокуратурі Закарпатської області нам також підтвердили, що судовий процес на завершувальній стадії.

Своєю чергою, у судовому вироку, який був винесений у березні 2023 року та спричинив резонанс через умовне покарання, наводяться слова одного зі свідків, яка повідомила суду, що під час спілкування з потерпілою остання сказала: "Не знаю, як далі жити".

Також у вироку зазначається, що обвинувачені свою провину визнали та вибачились перед потерпілою.

Раніше повідомлялось про те, що суд скасував попередній вирок винуватцям.

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