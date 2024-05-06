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На Закарпатті у "Долині нарцисів" масово зацвіли унікальні квіти: фото, відео

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На Закарпатті у "Долині нарцисів" масово зацвіли унікальні квіти: фото, відео

"Долина нарцисів"

Високогірні дикі вузьколисті нарциси, що цвітуть у "Долині", занесені в Червону книгу України.

У заповіднику на Закарпатті стартувало масове цвітіння нарцисів. Це унікальне місце, якого в Європі більше не знайти, адже вузьколистий нарцис росте тільки високо у горах, а цей поширився в низовині. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

У "Долині нарцисів" на Закарпатті – яблуку ніде впасти. Аби насолодитися неймовірною красою і ароматом сюди звідусіль з’їхалися туристи та місцеві. Цього року нарциси у заповіднику розпустилися майже на місяць раніше, ніж зазвичай – в середині квітня. Все через аномально теплий початок весни. Зараз білими квітами пишно вкриті всі 250 гектарів.

"Долина нарцисів"

Високогірні дикі вузьколисті нарциси, що цвітуть у "Долині", занесені в Червону книгу України. Сама територія відноситься до біосферних заповідників ЮНЕСКО.

Цього року "Долину" вже встигли відвідати близько трьох тисяч туристів і хоч це менше, ніж у попередні роки, працівники заповідника стверджують – ця кількість ще може зрости, адже сезон цвітіння триватиме до кінця тижня.

"Ми очікували більшого, але дивлюся по рекреації у суботу було 500 людей, у неділю десь 600. На даний час нарцис вузьколистий цвіте максимально. Це пік цвітіння. Судячи по вегетаційному періоду, я думаю, що до кінця тижня ще буде більш-меш красиво. До 11, 12 травня", - каже начальник ПНДВ "Долина нарцисів" Олександр Навроцький.

Цвітіння нарцисів на Закарпатті / ©
Цвітіння нарцисів на Закарпатті

Цей рік на Закарпатті оголосили роком квіткового туризму. За сезон очікують побачити не менше ста тисяч гостей. Вони вже встигли насолодитися цвітінням шафранів, магнолій, сакур і тюльпанів. Тепер милуються нарцисами. А пізніше естафету приймуть лавандові поля. 

На Закарпатті цвітуть нарциси / ©
На Закарпатті цвітуть нарциси

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 6 травня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, як вирощувати кімнатні нарциси

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