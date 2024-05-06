На Закарпатті у "Долині нарцисів" масово зацвіли унікальні квіти: фото, відео

У заповіднику на Закарпатті стартувало масове цвітіння нарцисів. Це унікальне місце, якого в Європі більше не знайти, адже вузьколистий нарцис росте тільки високо у горах, а цей поширився в низовині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

У "Долині нарцисів" на Закарпатті – яблуку ніде впасти. Аби насолодитися неймовірною красою і ароматом сюди звідусіль з’їхалися туристи та місцеві. Цього року нарциси у заповіднику розпустилися майже на місяць раніше, ніж зазвичай – в середині квітня. Все через аномально теплий початок весни. Зараз білими квітами пишно вкриті всі 250 гектарів.

"Долина нарцисів"

Високогірні дикі вузьколисті нарциси, що цвітуть у "Долині", занесені в Червону книгу України. Сама територія відноситься до біосферних заповідників ЮНЕСКО.

Цього року "Долину" вже встигли відвідати близько трьох тисяч туристів і хоч це менше, ніж у попередні роки, працівники заповідника стверджують – ця кількість ще може зрости, адже сезон цвітіння триватиме до кінця тижня.

"Ми очікували більшого, але дивлюся по рекреації у суботу було 500 людей, у неділю десь 600. На даний час нарцис вузьколистий цвіте максимально. Це пік цвітіння. Судячи по вегетаційному періоду, я думаю, що до кінця тижня ще буде більш-меш красиво. До 11, 12 травня", - каже начальник ПНДВ "Долина нарцисів" Олександр Навроцький.

Цвітіння нарцисів на Закарпатті

Цей рік на Закарпатті оголосили роком квіткового туризму. За сезон очікують побачити не менше ста тисяч гостей. Вони вже встигли насолодитися цвітінням шафранів, магнолій, сакур і тюльпанів. Тепер милуються нарцисами. А пізніше естафету приймуть лавандові поля.

На Закарпатті цвітуть нарциси

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Нагадаємо, як вирощувати кімнатні нарциси.

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