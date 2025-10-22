На Закарпатті в один день вбили двох екс-директорів шкіл: підозрюють 15-річних

Після того, як підозрювані у жорстокому вбивстві тимчасово опинились на свободі, обурені мешканці села перекрили дорогу. Фото: Telegram-канал В.Глаголи, Нацполіція. / © ТСН

Стали відомі нові подробиці жорстокого та одночасного вбивства двох колишніх директорів шкіл на Закарпатті, у селі Кам’янське — у ньому підозрюють двох 15-річних підлітків та 42-річного місцевого мешканця.

Як з’ясував ТСН.ua, це подружжя — і чоловік, і його дружина свого часу працювали директорами шкіл, але ймовірним мотивом вбивства, в якому підозрюють зокрема двох 15-річних підлітків, вважають зокрема і намагання відібрати у них, подружжя, стару автівку.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів син вбитих пенсіонерів Ярослав.

Жертви підлітків в минулому працювали вчителями

«Був слідчий експеримент, під час якого підозрювані показали, як вбивали моїх батьків», — із болем в голосі розповідає син пенсіонерів Ярослав.

Та продовжує: «Зараз тривають експертизи, які дадуть відповіді на низку питань. Батьки — і мама, і тато працювали в минулому директорами шкіл, вчителювали. Щодо 15-річних підозрюваних, то, наскільки я знаю, у них і раніше були певні проблеми із законами, з правоохоронцями».

Мешканці перекрили дорогу через погрози бути вбитими

Своєю чергою, джерела ТСН.ua серед місцевої влади повідомили, що після вбивства пенсіонерів 15-річні підозрювані певний час перебували на свободі.

Підозрювані у вбивстві 15-річні підлітки. Фото: Національна поліція.

«Ситуація в селі отримала неабиякий накал, але поступово пристрасті стихають. Те, що підлітки перебували певний час на свободі — це викликало побоювання у певної кількості мешканців села і люди вийшли на протест, перекрили дорогу. Згодом деякі з тих, хто вимагав чесного розслідування, почали отримувати повідомлення на телефони про те, що будуть вбиті. Людей це обурило, люди переймались за своїх дітей, тому як в селі переважно жінки з дітьми, а підозрювані на свободі. Але люди тоді не зрозуміли, що для обгрунтування затримання неповнолітніх потрібно було проведення ДНК-експертизи. Її провели, після чого у поліції з’явилися підстави затримувати неповнолітніх», — розповів нам один із представників місцевої влади.

У відділі комунікацій поліції Закарпатської області нам відповіли, що затримані і 42-річний підозрюваний, і 15-річні хлопці. Крім того, за клопотанням правоохоронців, всіх підозрюваних арештовано за рішенням суду.

За даними поліції Закарпаття, під час обшуку в будинку найстаршого підозрюваного було вилучено речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, який чоловік намагався приховати.



«Подальше розслідування дало підстави вважати, що підозрюваний діяв не сам. До злочину, ймовірно, причетні ще двоє 15-річних юнаків — також мешканців села. Також слідчі встановили, що всі троє діяли за попередньою змовою», — уточнили в поліції Закарпаття.

Раніше повідомлялось про те, що на Закарпатті жорстоко вбили подружжя у власному будинку.

