На Закарпатті вантажівка з українцями прорвалася через кордон до Угорщини: стало відомо, хто був в авто

Що відбулося та що кажуть прикордонники – в ексклюзиві TSN.ua.

У Закарпатській області 9 червня вантажівка прорвала кордон. Автомобіль ГАЗ-66 на чорних номерах незаконно проїхав на угорську територію, тамтешні прикордонники затримали кілька десятків українців.

Що відбулося та що кажуть прикордонники – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Прорив угорського кордону! Що сталося?

32 українці прорвали угорський кордон. Дивна подія трапилася 9 червня на Закарпатті. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола й зазначив: перетинали кордон невідомі на автомобілі з чорними номерами, які звикли ідентифікувати з військовими.

“Із поінформованих джерел мені надійшла інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань". На місце події було направлено патруль для пошуку порушників”, – написав Глагола.

Деталі прориву

Журналіст пише, що відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними нібито військовими номерами "4736 А1" рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Але! Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився НЕ військовим. Порушники автомобіль згодом покинули на угорському боці, а всі пасажири втекли… та недалеко. Вже за кілька годин угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. У Державній прикордонній службі України вже підтвердили цей інцидент. У коментарі “Українській правді” речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що угорська сторона ще не передала затриманих Україні.

"Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України", – сказав Демченко.

В Угорщині затримали 32 українців, які прорвалися через кордон на вантажівці

Хто організував незаконний перетин?

Окрім цього, прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб із незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів.

Хто затримані?

Власне наразі це усі подробиці про затримання 32-х українців. Чи усі серед них військовозобов'язані чоловіки, чи ця тема не стосується війни взагалі – наразі невідомо.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️⚡️ На Закарпатті вантажівка з українцями прорвалася через кордон до Угорщини! Хто був в авто??

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось.

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