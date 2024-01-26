На Закарпатті ведмеді перестали впадати у сплячку: у чому небезпека (фото, відео)

На Закарпатті в реабілітаційному центрі ведмеді страждають від безсоння. Щоб впасти у сплячку, їм необхідні тривалі морози щонайменше - мінус 15 градусів. А така зима у Карпатах востаннє була років сім тому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

Із 32 клишоногих, що живуть в реабілітаційному центрі на Закарпатті, більше половини не сплять вже кілька років. Бо ж для гарного сну, кажуть ветеринари, хижакам необхідні сильні і тривалі морози, які у Карпатах востаннє були років сім тому.

"Відколи почались зміни температури, вони то два тижні сплять і потім виходять, то 2-3 дні. І прокидаються", - каже лікар ветеринарної медицини в реабілітаційному центрі Михайло Маслей.

Цієї зими в сплячку впали лише троє, ще п’ятеро до них приєдналися напередодні, коли позначки термометрів показали довгоочікувані мінус 15. Якщо ведмеді не сплять - вони мляві, дратівливі і постійно голодні.

Ведмідь на Закарпатті

"Щойно клишоногі відчули запах їжі, біжать до паркану. Сьогодні на сніданок у них хліб. В реабілітаційному центрі кажуть – голодувати ведмедям не дозволяють, але на зиму раціон урізають щонайменше на 30%. Так стимулюють їх до сну", - каже кореспондентка ТСН Світлана Деніщук.

Та найгірше, кажуть у звіринці – через таку погоду, ведмеді у дикій природі теж не сплять. І це дуже небезпечно для людей. В горах вони можуть нападати на туристів, або ж навіть у пошуках їжі, спускатися у села.

Та ця проблема стосується не лише українських Карпат, кажуть фахівці. Через глобальне потепління життя у дикій природі змінюється. Ведмеже безсоння зараз турбує науковців в усьому світі.

Ведмідь на Закарпатті

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