На Закарпатті вовки тероризують кілька сіл: чому так сталось і що кажуть місцеві (фото, відео)

Люди кажуть, що раніше у них такого не було.

Неподалік Ужгорода у трьох селах люди змушені ховатися в хатах через велику кількість хижаків. Ті приходять цілими зграями посеред ночі і навіть полюють на собак.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

Зграї вовків убивають собак

В селі Зарічово власники знайшли пошматованим свого собаку "Баклажана". Жодних звуків господарі не чули.

"Я коли пішла туди, то був шок… реальний шок", - каже Ганна Топольницька.

Ганна Топольницька

Вбила вовча зграя і 4-річного" Рекса". Його господар В'ячеслав Кость каже, що з його 50-кілограмової собаки залишилася лише кістка.

Господар "Рекса"

Вовки почали буквально атакувати Зарічово та ще два сусідні села, кажуть жителі. Впродовж двох останніх місяців лише на одній вулиці зникли або знайдені вбитими з десяток псів.

"Пустили пса гуляти, а він не повернувся. Чекали добу, другу, третю... нема. Через два тижні мені сестра каже – і нашого пса не стало", - каже Ганна Станко.

Мисливці кажуть, що популяція вовків збільшилася

До війни, кажуть мисливці, тут бачили лише двох вовків, до людей ті з лісу ніколи не спускалися. Та за два роки, відколи діє заборона на полювання, популяція хижаків збільшилася в рази.

"У нас минулого тижня проходила таксація звірів. Тобто ми у своїх угіддях проводили облік. У загальному наші єгері, мисливці нарахували 13 вовків", - каже голова Організації мисливців і рибалок Юрій Качур.

На приріст поголів’я хижаків впливає тепла зима. А через заборону полювання вовки припинили ховатися від людей. Тож на полювання виходять без остраху.

Вовк у селі

"У нас тут можна ввечері побачити і кабанів на дорозі, і оленів, і косуль, лисиць багато, зайці, фазани. Всього стало більше. І це перша причина, чому звір приходить і полює", - каже Юрій Качур.

Вовки з'явилися нещодавно, а от інфікованих сказом лисиць тут давно багато. Торік були й випадки африканської чуми серед диких свиней.

"Ми написали лист на область, щоб можна було відстрілювати. Ситуація нестандартна, люди бояться виходити на вулицю", - каже депутат Перечинської міської ради Ярослав Ситар.

Утім, за словами мисливців, навіть якщо надійде одноразовий дозвіл на відстріл, ситуацію він не змінить. За два роки війни кількість диких звірів у лісах України катастрофічно зросла. Вони не лише нападають на людей, а й переносять низку інфекційних хвороб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 12 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, в селі на Закарпатті помітили вовка і зняли на камеру.

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