На Закарпатті вовки тероризують кілька сіл: чому так сталось і що кажуть місцеві (фото, відео)

Люди кажуть, що раніше у них такого не було.
Неподалік Ужгорода у трьох селах люди змушені ховатися в хатах через велику кількість хижаків. Ті приходять цілими зграями посеред ночі і навіть полюють на собак.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.
Зграї вовків убивають собак
В селі Зарічово власники знайшли пошматованим свого собаку "Баклажана". Жодних звуків господарі не чули.
"Я коли пішла туди, то був шок… реальний шок", - каже Ганна Топольницька.
Вбила вовча зграя і 4-річного" Рекса". Його господар В'ячеслав Кость каже, що з його 50-кілограмової собаки залишилася лише кістка.
Вовки почали буквально атакувати Зарічово та ще два сусідні села, кажуть жителі. Впродовж двох останніх місяців лише на одній вулиці зникли або знайдені вбитими з десяток псів.
"Пустили пса гуляти, а він не повернувся. Чекали добу, другу, третю... нема. Через два тижні мені сестра каже – і нашого пса не стало", - каже Ганна Станко.
Мисливці кажуть, що популяція вовків збільшилася
До війни, кажуть мисливці, тут бачили лише двох вовків, до людей ті з лісу ніколи не спускалися. Та за два роки, відколи діє заборона на полювання, популяція хижаків збільшилася в рази.
"У нас минулого тижня проходила таксація звірів. Тобто ми у своїх угіддях проводили облік. У загальному наші єгері, мисливці нарахували 13 вовків", - каже голова Організації мисливців і рибалок Юрій Качур.
На приріст поголів’я хижаків впливає тепла зима. А через заборону полювання вовки припинили ховатися від людей. Тож на полювання виходять без остраху.
"У нас тут можна ввечері побачити і кабанів на дорозі, і оленів, і косуль, лисиць багато, зайці, фазани. Всього стало більше. І це перша причина, чому звір приходить і полює", - каже Юрій Качур.
Вовки з'явилися нещодавно, а от інфікованих сказом лисиць тут давно багато. Торік були й випадки африканської чуми серед диких свиней.
"Ми написали лист на область, щоб можна було відстрілювати. Ситуація нестандартна, люди бояться виходити на вулицю", - каже депутат Перечинської міської ради Ярослав Ситар.
Утім, за словами мисливців, навіть якщо надійде одноразовий дозвіл на відстріл, ситуацію він не змінить. За два роки війни кількість диких звірів у лісах України катастрофічно зросла. Вони не лише нападають на людей, а й переносять низку інфекційних хвороб.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 12 лютого 2024 року | Новини України
Нагадаємо, в селі на Закарпатті помітили вовка і зняли на камеру.
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