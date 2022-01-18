На Закарпатті засудили чоловіка, який знайшов чужий гаманець

Чоловіка засудили до 200 годин громадських робіт.

У м. Мукачево Закарпатської області чоловік знайшов у кінотеатрі чужий гаманець та поцупив з нього всі гроші. За це його засудили.

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Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік 24 жовтня 2021 року у приміщенні кінотеатру знайшов чужий гаманець, у якому було 3 тис. грн, 120 тис. угорський форинтів (10 094,76 грн) та 600 євро (18346,44 грн). Загальна сума збитків становить 31 441,20 грн Він не шукав власника та привласнив собі кошти.

Під час суду підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він розповів, що під час сеансу в кінотеатрі вийшов до туалету та знайшов там гаманець, з якого вкрав понад 31 тис. грн. Гроші він витратив у той самий день.

Потерпілий розповів, що був у кінотеатрі з дівчиною. У туалеті він забув гаманець, а коли це помітив, то кинувся його шукати. Згодом він знайшов його, проте без грошей. За допомогою камер спостереження вдалось виявити підозрюваного, який зізнався у крадіжці, проте коштів йому не повернув.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.185 КК України. Його засудили до 200 годин громадських робіт. Також він повинен повернути потерпілому вкрадені гроші.

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