На Закарпатті жінка почубилась з прикордонниками: всі подробиці конфлікту, коментар ДПСУ та реакція українців

На Закарпатті стався новий скандал – конфлікт виник між жінкою і співробітниками Держприкордонслужби. Відео з жахливим інцидентом облетіло Мережу і обурило українців.

Що ж трапилося насправді, хто винен у конфлікті і чому Закарпаття знову опинилося в епіцентрі уваги – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Людмила Труфин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ НА ЗАКАРПАТТІ: прикордонники витягнули жінку з авто?! Що трапилося?

Скандальне відео облетіло Мережу

Новий скандал на Закарпатті. Цей регіон вже вчергове "прославився" історією на кордоні. Журналіст Віталій Глагола розповів, що інцидент стався між жінкою та прикордонниками.

"Жінка поверталася разом із родичами з відпочинку і вирішила не ставати в чергу на блокпості, а об'їхати її, аргументуючи тим, що дитині в машині було погано. Машину працівники ДПСУ зупинили і змусили стати в чергу, але жінка вирішила не чекати, а поїхати собі по справах", — розповів подробиці журналіст.

Прикордонники попрямували за жінкою. За словами Глаголи, вони зупинили автівку і витягнули жінку з машини, після чого спалахнув конфлікт.

Жінка відмовилась показувати документи?

На кадрах видно, що кілька чоловіків посеред вулиці хапають жінку за руки, а вона пручається та доводить йому свою позицію. Жінка намагалась переконати співробітника Держприкордонслужби у тому, що він не повинен у неї нічого перевіряти, а вона "знає свої права". А далі – понеслось.

Водночас журналіст Віталій Глагола стверджує, що в цій історії не все так однозначно.

"Поспілкувавшись з іншими свідками даної ситуації, можу сказати, що ситуація не в повній мірі відповідає тому, що в соціальних мережах написала пані Ольга".

Версія прикордонників

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі "Суспільному" уточнила, що інцидент стався 30 червня 2024 року на околиці села Нижня Апша Тячівського району. Водійка мікроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", перебуваючи у черзі автівок на контрольному посту, виїхала на зустрічну смугу та спробувала уникнути перевірки.

"Законні вимоги прикордонників жінка проігнорувала, аргументуючи свою відмову небажанням перебувати в черзі, оскільки поспішала на відпочинок. Під час спілкування із 19-річною прикордонницею, жінка поводилася грубо та зверхньо, використовуючи нецензурну лексику та брудну лайку. Далі, здійснивши небезпечний маневр для життя та здоров’я військовослужбовиці, на високій швидкості втекла з місця події".

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За кілька хвилин прикордонники наздогнали автомобіль, попри те, що жінка чинила опір, її затримали та доправили до прикордонного підрозділу, де склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП.

"З метою здійснення перевірки документів у осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану встановлено ряд контрольних постів для виконання службових завдань військовослужбовцями Держприкордонслужби. Відтак, обов’язком кожного громадянина України є виконання законних вимог представників правоохоронних органів. Вкотре наголошуємо про необхідність дотримання чинного законодавства України".

Реакція українців

Але попри озвучену позицію ДПСУ дещо в цій історії обурило українців. Зокрема, поведінка прикордонників щодо жінки. На відео, яке виклали у Мережі, видно, що кілька чоловіків хапають водійку за руки. Українці не змовчали і висловили свої думки щодо такої поведінки:

"Як можна так поводитися з жінками, це плівок в лице самому собі, тварюки!!!!"

"Нелюди еб*ные"

"5 здоровых быков крутят одну женщину, не ту страну назвали Гондурасом"

"Какое позорище! А ведь этот ужас смотрит весь мир, и что думают???"

"Воюють з жінкою! Позорище!"

"Просто ужас да и только! Мужики в военной форме дерутся с женщиной! Позорники!"

Але є й ті, кого обурила поведінка жінки. Зокрема, те, що вона не стояла в черзі і таким чином сама нібито спровокувала прикордонників. Однак хочемо наголосити, що це точно не є виправданням грубої поведінки чоловіків із водійкою.

Інші скандали на Закарпатті

Закарпаття "славиться" конфліктами. Найчастіше йдеться про сутички чоловіків із представниками ТЦК. Нещодавно на Закарпатті просто з вокзалу мобілізували 42-річного чоловіка. Ба більше, все відбувалося на очах у його маленьких дітей. Про цей випадок у соцмережах написала його дружина Оксана, зазначивши, що чоловіка викрали. Він приїхав з Києва до Солотвино на відпочинок із сім'єю.

"Чоловіка одразу затримали співробітники прикордонної служби за перебування в 5-кілометровій прикордонній зоні без належного документа".

У коментарі для ТСН.ua Оксана розповіла, що до Солотвино родина приїхала на відпочинок, забронювала там готель, мала квитки в обох напрямках. Щойно родина вийшла з поїзда, до чоловіка підійшли люди, назвалися прикордонниками, перевірили документи та запропонували проїхати з ними.

Хоча згідно зі ст. 202 Кодексу України, для перебування у прикордонній зоні необхідний дозвільний документ, і в іншому разі накладається штраф від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів.

Проте чоловіка не відпустили, а відвезли до Хустівського ТЦК, пише Оксана на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, Антон мав із собою паспорт і військовий квиток. Вона стверджує, що чоловік перебуває на обліку в ТЦК і говорив про це прикордонникам. Однак їх це не переконало. Ба більше, затримали чоловіка на очах у його 7-річної та 4-річної доньок.

"З нами були дві наші доньки і племінниця. У старшої дитини почалася панічна атака, менша дитина тримала тата за ногу та не відпускала його. У нас перевірили наші речі, гаджети, перевірили те, які сайти ми відвідуємо".

Пройшов ВЛК за 30 хвилин

Жінка була змушена викликати поліцію. Чоловіка тримали кілька годин ще з двома людьми. Згодом правоохоронці повідомили їй, що чоловіка було відвезено до ТЦК Хуста.

"У нього забрали телефон. Але він знайшов можливість мені зателефонувати та сказати, що пройшов ВЛК за 20-30 хвилин. Пробачте за подробиці, але висновок про те, що він здоровий, було зроблено після того, як представники ВЛК подивились на колір його сечі".

Дружину до чоловіка не пускали. Ніяких пояснень не дали й виштовхали за ворота. Жінка долучила юриста, але його також не пускали до ТЦК.

"В ТЦК він перебував у підвальному приміщенні в футболці та в шортах. Я знайшла можливість передати йому кофту".

Що кажуть у ТЦК?

У Закарпатському центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що під час спільних заходів оповіщення виявили військовозобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєвєродонецька, який не надав жодних військово-облікових документів, у яких повинні бути відповідні записи про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком.

"Під час детальної перевірки в єдиному державному реєстрі військовозобовʼязаних "Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі. Через це громадянину було запропоновано зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це, військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення".

Нагадаємо, у Закарпатському ТЦК стався трагічний випадок – чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації.

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